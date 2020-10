ViaTOLL: co to jest i gdzie kupić?

ViaTOLL - co to jest i kogo obowiązuje?

ViaTOLL to nic innego jak system elektronicznej i bezdotykowej płatności za przejazd drogami krajowymi - zastąpił winiety. Środki uzyskane w ten sposób trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Systemowi ViaTOLL podlegają przede wszystkim pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącym powyżej 3,5 tony. Czemu? Bo to one muszą opłacać nie tylko przejazd autostradami. Co z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony? W ich przypadku przystąpienie do ViaTOLL jest dobrowolne, a opłaty są naliczane wyłącznie na płatnych odcinkach autostrad.

Kto obsługuje viaTOLL?

Początkowo instytucją odpowiedzialną za system vaiTOLL była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To zmieniło się jednak w listopadzie roku 2018. To wtedy rola operatora została przypisana Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Zmiana instytucji nie oznaczała właściwie żadnej zmiany dla funkcjonowania samego systemu. Pozostały te same urządzenia, zasady i wysokości opłat. Pozostała również ta sama forma kontaktu. Tym samym operator viaTOLL utrzymał numer infolinii (0 800 101 101, +48 22 521 10 10), adres mailowy (info@viatoll.pl) i adres korespondencyjny (skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań).

viaTOLL

Mapa viaTOLL - autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe

W przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony mapa viaTOLL zawiera nie tylko płatne odcinki autostrad. Znajdują się na niej także drogi szybkiego ruchu oraz drogi krajowe. Które? Oto pełna lista dróg objętych systemem - przy czym vaiTOLL obowiązuje wyłącznie na fragmentach tych dróg:

ViaTOLL - mapa autostrad: A1 A2 A4 A6 A8 A18

ViaTOLL - mapa dróg szybkiego ruchu: S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S10 S11 S12 S14 S17 S19 S22 S52 S61 S74

ViaTOLL - mapa dróg krajowych: DK6 DK7 DK10 DK18 DK24 DK50 DK60 DK77 DK79 DK81 DK90 DK91 DK92 DK94



ViaTOLL: kalkulator opłat

Automatyczny system poboru opłat drogowych jest wygodnym rozwiązaniem głównie dla kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Nie muszą oni - identycznie jak w poprzednim systemie - kupować winiet na stacjach benzynowych, a do tego w przypadku autostrad mogą poruszać się bez zbędnego oczekiwania na bramkach poboru opłat. Kierowca podczas planowania trasy przejazdu, może też sprawdzić ile wyniosą go na pokonanym odcinku opłaty drogowe. W tym celu powinien skorzystać z opcji viaTOLL kalkulator dostępnej na stronie internetowej operatora.