Jak sprawdzić wyposażenie samochodu po numerze VIN?

Numer VIN to nic innego jak Vehicle Identification Number nadany przez producenta jeszcze w fabryce. Identycznie jak PESEL w przypadku ludzi, pozwala na precyzyjną identyfikację konkretnego pojazdu. Do roku 1981 VIN nie był uregulowany prawnie. Po tej dacie ustalono, że ma się on składać z 17 znaków - cyfr i liter. Co oznacza ten ciąg? Pierwsze trzy znaki wskazują na producenta oraz region świata, z którego firma pochodzi. Kolejnych pięć znaków nazywanych jest atrybutami typu. To w nich zakodowane są dane dotyczące modelu - jego nazwy, konstrukcji i rodzaju nadwozia.

Wyposażenie samochodu po VIN - która część numeru ma znaczenie?

Ostatnie osiem cyfr oznacza kod VIS (Vehicle Identifier Section). Pierwszy znak VIS mówi o roku produkcji, a występujący po nim przekazuje kod zakładu. Ostatnie sześć cyfr numeru VIN pozwala na zidentyfikowanie konkretnego egzemplarza. To w nim znaleźć można zakodowane dane dotyczące m.in. zainstalowanych w pojeździe opcji, silnika czy rodzaju napędu. Jeżeli zatem kierowca postanowi sprawdzić wyposażenie samochodu po VIN, od razu powinien skupić się na ostatnich sześciu znakach - przy czym cztery z nich zawsze stanowią cyfry!





Wyposażenie samochodu po VIN - gdzie szukać informacji?

Jeszcze kilka lat temu wyposażenie samochodu po numerze VIN dało się sprawdzić przede wszystkim w stacjach ASO. Autoryzowane warsztaty miały bowiem dostęp do bazy producenckiej, za pomocą której najłatwiej było zdekodować oznaczenie konkretnego pojazdu. Teraz spektrum możliwości jest większe. Coraz częściej informacje zawarte w numerze VIN da się skontrolować już online. Bezpłatne dekodery skupiają się przede wszystkim na początkowych parametrach kodu. Do uzyskania danych dotyczących wyposażenia konieczne może być uzyskanie raportu płatnego - wraz z nim serwisy sprawdzają też historię serwisową.