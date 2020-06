Brak pieniędzy na stacji. Jak zatankować paliwo?

Po pierwsze próbuj e-płatności do skutku!

Terminal odrzucił kartę? Kierowca może próbować płacić do skutku. Być może problem wynika z chwilowej awarii systemu. Poza tym zawsze może skontaktować się z bankiem i ustalić czy szybko uda się usunąć usterkę tele-informatyczną, ewentualnie przerzucić się na inny kanał płatności. Przykład? Idealnym jest chociażby Blik lub aplikacje płatnicze pokroju Revoluta.

Po drugie poproś o pomoc!

Brak pieniędzy na stacji benzynowej i odrzucenie transakcji kartowej stawia kierowcę w bardzo trudnej sytuacji. Odjechanie bez płacenia jest jednoznaczne z kradzieżą. Dogadanie się z pracownikiem stacji również bywa niełatwe. Jeżeli jednak sytuacja ma miejsce blisko domu, zawsze można poprosić o pomoc znajomego, ewentualnie kogoś z rodziny. Osoba taka przywiezie określoną ilość gotówki i ureguluje rachunek. Wtedy kierowca będzie mógł spokojnie odjechać do domu bez obawy o konsekwencje prawne.





Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT

Po trzecie, a może jednak policja?

W sytuacji, w której problem z płatnością utrzymuje się, a do tego kierowca znajduje się daleko od domu, wezwanie policji wcale może nie być najgorszym rozwiązaniem. Funkcjonariusze w czasie interwencji spiszą dane klienta i przyjmą zobowiązanie do zapłaty. A to powinno w wystarczającym stopniu zabezpieczyć interesy stacji benzynowej. Co wtedy? Prowadzący rusza w kierunku domu i niezwłocznie po dotarciu na miejsce wysyła przelew na wskazane przez pracownika stacji konto.

To dużo lepsze rozwiązanie np. od stosowania zastawów - w postaci dokumentów czy zegarka. W końcu kierowca nie musi wracać po zastawiony przedmiot. Z punktu widzenia stacji, raport policyjny w razie niewywiązania się ze zobowiązania, stanowi podstawę do szybkiego wskazania sprawcy kradzieży paliwa.