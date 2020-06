Jaki olej do wspomagania? Passat B5 na tapecie!

Wspomaganie układu kierowniczego sprawia, że nawet na postoju kierowca może kręcić kołami w pojeździe bez większej trudności. Jego działanie w dużej mierze opiera się na pompie, która pracuje w kąpieli olejowej. Płyn ten należy od czasu do czasu wymienić, ewentualnie uzupełnić jego ewentualne ubytki. Aby jednak to zrobić, warto poznać jego dokładną specyfikację. Tak, aby zastosować właściwy olej do właściwego modelu. Zatem jaki olej do wspomagania trzeba zastosować w Volkswagenie Passacie B5?

Jaki olej do wspomagania? Passat B5 na ogół z dwiema specyfikacjami

Ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź na forach internetowych. Rodzaj specyfikacji płynu mógł się zmieniać. Najczęściej pojawiają się jednak dwie nazwy. Pierwsza to olej mineralny Febi 06162 (specyfikacja G002000). Druga to oryginalny olej Grupy Volkswagena, posiadający kod katalogowy G004000M2. Pierwszy zostanie wyceniony na jakieś 24 złote za litr. W przypadku drugiego cena sięgnie mniej więcej 40 złotych.

Jak sprawdzić jaki olej do wspomagania jest w twoim Passacie B5? W pierwszej kolejności sprawdź jego kolor. Wystarczy że pobierzesz odrobinę płynu ze zbiorniczka wyrównaczego np. strzykawką, ewentualnie przyjrzysz się korkowi. Czarny oznacza w większości przypadków obecność oleju czerwonego, zielony zielonego.