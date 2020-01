Top 10: Te nawyki niszczą Twoje auto. Sprawdź czego się wystrzegać

Wiele awarii w aucie zależy od czynności wykonywanych przez samych kierowców. Jeden nawyk, który stosowany jest od lat może doprowadzić do kosztownych napraw. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przygotowaliśmy listę grzechów popełnianych przez zmotoryzowanych, które mogą doprowadzić do poważnych w skutkach usterek w samochodzie - komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik.

Jakie nawyki są gehenną dla Twojego samochodu? Kłopoty mogą zacząć się już od uruchomienia auta.

Dynamiczna jazda na nierozgrzanym silniku

Wielu kierowców zaraz po włączeniu silnika dodaje gazu i doprowadza do jego wysokich obrotów. Niestety takie działanie, chodź przyśpieszy nagrzanie lub schłodzenie wnętrza auta, szkodzi silnikowi. Jeśli nie chcesz doprowadzić do szybszego zużycia “serca” auta, warto po uruchomieniu samochodu przez pierwsze kilka minut jazdy unikać większych obrotów i obciążeń. W ten sposób olej dotrze do wszystkich części silnika.

Jazda z ręką na dźwigni zmiany biegów

Częstą praktyką kierowców jest ciągłe trzymanie ręki na drążku służącym do zmiany biegów. Nawet niewielki, ale nieustanny nacisk powoduje zużycie wybieraka w skrzyni biegów.

Jazda z nogą na sprzęgle

Niektórzy kierowcy mają w zwyczaju trzymanie nogi na pedale sprzęgła podczas jazdy, bo tak jest im wygodniej. Podobnie jak w przypadku skrzyni biegów, taki niepozorny nacisk może doprowadzić do przedwczesnego zużycia sprzęgła i bardzo kosztownej usterki.

Nierozgrzewanie i niechłodzenie turbosprężarki

Zaczynanie jazdy na wysokich obrotach i szybkie gaszenie auta po zakończonej podróży nie jest korzystne dla turbosprężarki. Ta część samochodu jest bardzo wrażliwa na jakość oleju oraz zmiany temperatury. Właściwą praktyką jest łagodna jazda przez pierwsze minuty od uruchomienia silnika. Taki “manewr” warto powtórzyć przed dotarciem do punktu docelowego i np. jeśli to możliwe to przez ostatni kilometr poruszać się na niskich obrotach lub odczekać chwilę na parkingu z włączonym silnikiem. Turbosprężarka chłodzi się również w trakcie parkowania.

Jazda zimą na głębokiej rezerwie

Jazda na resztkach paliwa nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie zimą. Kiedy w nocy panują minusowe temperatury to para wodna, która wpływa tam przez zawory i przewody odpowietrzające, zamarza. Drobinki powstałego w ten sposób lodu mogą doprowadzić do zablokowania układu paliwowego. Prowadzenie auta na głębokiej rezerwie może też doprowadzić do zatarcia pompy paliwowej.