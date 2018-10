Jakie uszkodzenia mogą powstać w wyniku wjechania w dziurę w drodze?

Dziury w asfalcie to zmory większości polskich kierowców. Czasami droga bywa tak wybrakowana, że zamiast skupić się na sytuacji na drodze kierowcy muszą uważać, by nie uszkodzić któregoś z elementów swoich pojazdów. O ile płytsze ubytki zazwyczaj są nieszkodliwe dla samochodów, o tyle głębsze wyrwy mogą siać spustoszenie wśród aut. Z tego powodu tak ważne jest obserwowanie drogi przed maską, jednak czasami po prostu nie jest możliwe ominięcie lub wyhamowanie przed dziurą. Naprawy po takim zdarzeniu mogą sięgać kwot rzędu kilku, kilkunastu, a nawet i kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania technologicznego pojazdu oraz skali zniszczeń.

Jakie szkody może wyrządzić dziura w drodze?

Felgi i opony

reklama reklama

Te elementy jako pierwsze ulegają uszkodzeniu w momencie wjechania w głęboką dziurę w drodze. Felgi się wykrzywiają, a opony mogą ulec przebiciu lub rozerwaniu. Co więcej, czasami bywa tak, że na pierwszy rzut oka opona nie jest uszkodzona, ale zmiany zachodzą w jej środku - wzmocnienia w ściankach bocznych mogą ulec uszkodzeniu, a kierowca dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy w osłabionym punkcie pojawia się bąbel.

Przedni zderzak i miska olejowa

Te elementy trudniej uszkodzić, jednak czasami się to zdarza w przypadku wjechania w naprawdę głęboką wyrwę. O ile połamanie zderzaka zazwyczaj wiąże się jedynie z naprawą tego elementu, o tyle uszkodzenie miski olejowej może być zabójcze dla samochodu. Jeśli kierowca nie zauważy uszkodzenia miski, to przez uciekający olej może dojść do zatarcia jednostki napędowej. Naprawa silnika to zazwyczaj koszt kilku tysięcy złotych, ale bywa też tak, że jest to po prostu nieopłacalne.

Przednia szyba

W momencie wjechania w dziurę w drodze mogą pojawić się na tyle duże naprężenia w karoserii, że doprowadzą one do pęknięcia przedniej szyby. Na tego typu uszkodzenia szczególnie narażone są starsze auta ze zmęczonym lub przerdzewiałym nadwoziem.

Łożysko koła

Najechanie na wyrwę w jezdni może spowodować uszkodzenie łożyska kola. Luz w łożysku znacznie przyspiesza jego zużycie, a o problemach z łożyskiem może świadczyć hałas dobiegający z okolicy koła lub delikatne wibracje. Łożysko koła bywa drogim elementem, zwłaszcza wtedy, gdy połączone jest z piastą koła. W przypadku popularnych aut kompaktowych ceny tych części mieszczą się w przedziale od 200 do 1500 złotych.

Układ kierowniczy

Najczęściej uszkodzeniu ulegają końcówki drążków kierowniczych, na których powstają luzy, lub same drążki, ulegające zniekształceniu. Luz na końcówkach drążków znaczne przyspieszy ich zużycie, a zniekształcone drążki zmieniają geometrię zawieszenia, co może negatywnie wpływać na prowadzenie pojazdu i przyczynić się do szybszego zużycia się opon. W najgorszym wypadku wpadając w dziurę można uszkodzić przekładnie kierowniczą - jej regeneracja będzie kosztować kilkaset złotych lub więcej, a wymiana na nową to koszt rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Zawieszenie

Wjechanie w dziurę w drodze może spowodować poważne uszkodzenie zawieszenia, a nawet uszkodzenie ramy pomocniczej. Najczęściej jednak uszkodzeniom ulegają wahacze, sworznie i tuleie metalowo-gumowe. Warto pamiętać, że droższe i bardziej skomplikowane auta mogą być wyposażone w zawieszenie wielowahaczowe, co jeszcze bardziej podnosi koszty naprawy. Czasami dochodzi także do wewnętrznego uszkodzenia amortyzatora, który traci sprawność. Koszt naprawy uszkodzonego zawieszenia to nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Koszty naprawy powinien zwrócić zarządca drogi, na której doszło do uszkodzenia auta. Najczęstszą przyczyną nieuzyskania odszkodowania jest niekompletne udokumentowanie zdarzenia i trudności w odnalezieniu zarządcy danej drogi. Z tego powodu na miejsce zdarzenie warto wezwać policję lub straż miejską, która potwierdzi fakt uszkodzenia auta z powodu dziury w jezdni.