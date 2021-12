Mapa ładowarek PlugShare: sprawdź gdzie jest i czy jest wolna

Mapa ładowarek PlugShare pokazuje nie tylko wszystkie punkty ładowania w Polsce, ale również wskazuje czy w danym momencie są one wolne.

Mapa ładowarek samochodowych to przydatny gadżet

Samochody elektryczne mają imponujący moment obrotowy, który sprawia że świetnie przyspieszają, nie emitują do atmosfery w czasie jazdy szkodliwych związków, a do tego stają się... modne. Niestety jazda nimi nadal nie należy do łatwych. Bo do poruszania się potrzebują prądu, a jego zapasy nie zawsze da się uzupełnić w domu. Na ile to problem? A na tyle, że operatorów stacji ładowania jest wielu w Polsce – jest GreenWay, Ionity, Orlen czy punkty przy marketach, które nie działają w żadnej sieci. Jak je znaleźć?

Mapa ładowarek PlugShare. Jaką funkcjonalność daje?

Podczas testu Peugeota e-2008 od jego z kierowców Tesli Model 3 spotkanego przy ładowarce dowiedziałem się o istnieniu mapy ładowarek PlugShare. I gdy ściągnąłem aplikację, przekonałem się o jej szerokiej funkcjonalności. PlugShare pozwala na:

sprawdzenie aktualnej lokalizacji i wskazanie pobliskich punktów ładowania – przy czym kierowca otrzymuje informację czy są darmowe, czy wymagają opłaty lub np. założenia konta w dodatkowym serwisie,

dodanie nowej ładowarki – np. przy zbudowanym niedawno markecie,

zaplanowanie podróży w oparciu o zasięg i pobliskie ładowarki.

Mapa ładowarek PlugShare ma potężną zaletę!

Mapy ładowarek PlugShare nie jest jednak zwykłą mapą. Tak, aplikacja wskazuje punkty ładowania, ale robi coś jeszcze – i to coś dużo ważniejszego. Kierowca po podłączeniu auta może się "zalogować" przy ładowarce. W informacji wskazuje czas ładowania. Dzięki temu inni prowadzący wiedzą czy dana stacja jest wolna, a jak jest zajęta, to ile jeszcze czasu ładować się będzie auto. To informacja niezwykle ważna – pozwala usprawnić ładowanie i sprawia, że kierowca nie musi czekać w kolejce. Poza tym jak już wspominałem, łączy swoją funkcjonalnością wszystkie sieci.

Poza tym informacje zapisują się na koncie kierowcy. Później może sprawdzać historię swoich ładowań czy podróży.