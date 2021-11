Jakie są objawy zapchanego filtra paliwa w benzynie? Sytuacja może spowodować szereg objawów. Dziś omówimy każdy z nich.

Filtr paliwa: do czego służy?

Czy w paliwie znajdują się zanieczyszczenia? Bardzo często tak. I czasami są one tankowane do baku na stacji benzynowej, a czasami pochodzą z samego zbiornika – np. wtedy, gdy jest on skorodowany. Filtr paliwa ma za zadanie odcedzać je tak, aby benzyna trafiająca do komory spalania była w pełni czysta. I obecnie znaczenie tego osadnika jest szczególnie ważne. Szczególnie przy wtrysku bezpośrednim, który wymaga precyzyjnego dawkowania i precyzyjnej jakości paliwa.

Co ile wymieniać filtr paliwa?

Kluczem do sukcesu jest regularna wymiana filtra paliwa. Najczęściej nowy osadnik zaleca się montować raz na 30 do 60 tys. km. Informację w sprawie ostatecznego interwału przekaże kierowcy mechanik, ewentualnie może on znaleźć ją w książce obsługi pojazdu. Ile kosztuje nowy filtr paliwa? Nie jest drogi. Na ogół jego cena nie przekracza jakiś 100 zł – w przypadku zakupu części w sklepie motoryzacyjnym.

Zapchany filtr paliwa

Jeżeli kierowca zignoruje interwał wymiany filtra paliwa, ewentualnie po prostu o nim zapomni, rozmyte zanieczyszczenia czy woda z czasem ograniczą efektywność przepływu paliwa. A to spowoduje pojawienie się jednego z serii problemów. Jakie są objawy zapchanego filtra paliwa w benzynie? Lista jest dość długa. Całe szczęście postawienie poprawnej diagnozy przez fachowego mechanika nie powinno być przesadnie trudne.

Jakie są objawy zapchanego filtra paliwa w benzynie?