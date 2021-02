Czy ropa się pali? Przyjrzymy się paliwu w silniku diesla!

Diesel: co to właściwie takiego?

Silnik diesla wymaga specjalnego paliwa. I tym jest właśnie olej napędowy - potocznie nazywany też ropą lub po prostu dieslem. Z chemicznego punktu widzenia to nic innego jak mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, która następnie została poddana odsiarczeniu w wyniku procesu katalitycznego.

Czy ropa i diesel to to samo?

Dokładnie, ropa, diesel i olej napędowy to pojęcia, które oznaczają napęd konieczny do pracy silnika wysokoprężnego. Czemu w obiegu funkcjonują aż trzy nazwy? To wynik stosowania przez kierowców nazewnictwa potocznego - np. skrótu myślowego, w którym paliwem do diesla jest po prostu diesel.





Jak odróżnić benzynę od oleju napędowego?

Olej napędowy zazwyczaj ma żółtawy kolor. Benzyna z kolei choć może wydawać się prawie bezbarwna, po wylaniu np. na asfalt tworzy różnokolorową plamę, która jednocześnie dość szybko paruje. Wyraźna różnica dotyczy też zapachu - benzyna ma dużo bardziej wyrazisty i dużo bardziej przeszkadzający zmysłowi węchu.

ON to ropa czy benzyna?

To pytanie, które często pojawia się na stacjach benzynowych. Przyjęło się, że ON to oznaczenie oleju napędowego - choć teraz na dystrybutorach pojawia się napis diesel. Benzynę określa symbol przekreślonych liter PB (na znak tego, że to paliwo bezołowiowe) albo według nowej nomenklatury 95 lub 98.

Czy ropa się pali?

Odpowiedź na pytanie: "Czy ropa się pali?" nie może być jednoznaczna. Bo tak, olej napędowy w rzeczywistości podlega procesowi spalania w komorze silnika. Z drugiej strony do jego zainicjowania konieczne są naprawdę nietypowe warunki. Aby ropa zapaliła się, w komorze spalania musi panować odpowiednia temperatura i ciśnienie. Do tego konieczne jest dostarczenie do niej właściwie skomponowanej mieszanki paliwowo-powietrznej. Bez tego olej napędowy jest całkowicie niepalny - można go wylać na asfalt i próbować zapalić nawet palnikiem.

Jak odróżnić benzynę od oleju napędowego? W benzynie silnie palne są już same opary. Olej napędowy do zapalenia się wymaga odpowiedniego ciśnienia, temperatury i właściwej mieszanki. Dlatego np. niesprawne świece żarowe mogą unieruchomić jednostkę.