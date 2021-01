Zamarznięte paliwo: jak poradzić sobie z problemem?

Zamarznięte paliwo to spory problem. Po pierwsze dlatego, że w ten sposób uniemożliwiony zostaje rozruch silnika. Auto o poranku musi pozostać na parkingu. Po drugie marznące paliwo sprawia, że kierowca z ponownym uruchomieniem silnika często musi poczekać do momentu, w którym na dworze pojawi się plusowa temperatura - ewentualnie ma możliwość odholowania pojazdu do warsztatu.

Zamarznięte paliwo: benzyna i LPG

Jeżeli chodzi o zamarznięte paliwo i benzynę lub LPG, problemem jest prężność. Mniejsza lotność benzyny utrudnia rozruch silnika, a mniejsza lotność gazu sprawia, że mniej wydostaje się go ze zbiornika. Przygotowanie zimowego paliwa polega zatem na uzupełnieniu benzyny dodatkową porcją butanu, a LPG propanem. W tym momencie warto wskazać, że zamarzanie paliwa rzadko dotyczy samochodów z silnikiem benzynowym lub napędzanym gazem. Chyba że np. w benzyniaku w zbiorniku paliwa zbiera się woda.





Zamarznięte paliwo: diesel i olej napędowy

Olej napędowy jest tym paliwem, które przy mrozach zamarza szczególnie chętnie. Pod wpływem niskiej temperatury z diesla wytrąca się parafina, która podczas próby rozruchu skutecznie zatyka przepływ w filtrze paliwa. Skutek? Samochód musi trafić do warsztatu. Tam układ paliwowy jest ogrzewany i czyszczony oraz wymianie podlega filtr paliwa. Bez tego ciężko ponownie uruchomić jednostkę napędową.

Zimowy olej napędowy jest dostępny na stacjach benzynowych już w okolicy listopada. Tak żeby kierowcy mogli uniknąć problemów z rozruchem.

Zamarznięte paliwo: jak uniknąć problemów?

Sposobów jest kilka. Podstawowy dotyczy jednak rodzaju tankowanego paliwa. W obliczu zbliżającej się zimy kierowca powinien pamiętać nie tylko o tankowaniu na renomowanych stacjach, ale również tankowaniu paliwa zimowego. Tylko ono zagwarantuje możliwość rozruchu nawet przy tęgich mrozach. Poza tym na rynku spotykane są specjalne środki, które można dodać do paliwa. W przypadku diesla stosowane są tzw. depresatory. Co ważne, o ich dodaniu warto pamiętać zanim temperatura spadnie poniżej zera! Kierowca może też zdecydować się np. na wymianę filtra paliwa - przytkany i zużyty może ograniczyć przepływ benzyny lub oleju napędowego i tym samym utrudnić rozruch silnika.