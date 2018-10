Nowe oznaczenia paliw - jak wyglądają i co oznaczają?

Źródło: Circle K

Nowe oznaczenia pojawiły się nie tylko na stacjach paliw i dystrybutorach, ale także na pojazdach, zazwyczaj w okolicach wlewów paliwa, a także w instrukcjach obsługi pojazdów. Na szczęście nowe etykiety nie wyparły dotychczasowych oznaczeń "95", "98", "ON" oraz "LPG", a są jedynie uzupełnieniem, dzięki którym np. obcokrajowcy z krajów, w których nowe oznaczenia są stosowane od dłuższego czasu, mogą rozeznać się w rodzajach paliw.

Jak wyglądają i co oznaczają nowe oznaczenia paliw?

Na początek wygląd. Podział jest prosty - koło to benzyna, kwadrat to olej napędowy, z kolei romb to LPG, CNG, LNG i wodór (w rombie jest wpisany tradycyjny symbol, więc w tym przypadku ryzyko popełnienia błędu jest najmniejsze). W kole i kwadracie wpisana jest odpowiednia litera i liczba - litera E jest przypisana do benzyny, B przypisano do oleju napędowego, zaś liczba oznacza maksymalną procentową zawartość biokomponentów.

Nowe oznaczenia paliw - podział

Benzyna = koło

E5 - benzyna z zawartością etanolu na poziomie do 5%,

E10 - benzyna z zawartością etanolu na poziomie do 10%,

E85 - benzyna z zawartością etanolu na poziomie do 85%.

Olej napędowy = kwadrat

B7 - olej napędowy z zawartością biodiesla na poziomie do 7%,

B10 - olej napędowy z zawartością biodiesla na poziomie do 10%,

XTL - parafinowy olej napędowy wytwarzany z innego surowców innych niż ropa naftowa.

Paliwa gazowe = romb

LPG - gaz płynny

CNG - sprężony gaz ziemny

LNG - skroplony gaz ziemny

H2 - wodór