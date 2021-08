Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

Skąd się biorą wibracje w samochodzie?

Czym jest komfort jazdy? To nie tylko miękkie zawieszenie, które dobre resoruje nierówności. Komfort jazdy to też m.in. brak wibracji występujących w czasie jazdy. Skąd się zatem one biorą? Częstym źródłem ich występowania są niestety opony. Znalezienie źródła na szczęście sprawia, że kierowca znajduje się już tylko o krok od ich wyeliminowania.

Warto wspomnieć o tym, że wibracje w samochodzie nie tylko ograniczają komfort, ale też wpływają na trwałość elementów zawieszenia czy układu przenoszenia napędu. W ujęciu długofalowym mogą uszkodzić amortyzatory, półosie czy skrzynię biegów.

Czujesz wibracje w samochodzie? Sprawdź wyważenie kół

Nieprawidłowo wyważone koła w czasie sezonowej wymiany sprawiają, że wraz z przyrostem prędkości rośnie ilość wibracji, które są transmitowane do kabiny pasażerskiej. To ogranicza komfort jazdy, ale też w naturalny sposób wpływa na trwałość ogumienia. Jak się ich pozbyć? Należy udać się do wulkanizatora z reklamacją usługi. Ponowne wyważenie powinno pozwolić na usunięcie problemu.

Wibracje w samochodzie? A może to błędy w fabryce

W przypadku tańszych opon lub opon używanych zdarza się, że wibracje są powodowane przez samo ogumienie. W renomowanych fabrykach wady są eliminowane jeszcze na drodze procesu produkcji - za pomocą maszyn do pomiaru wyważania (statycznego i dynamicznego) oraz urządzeń do pomiaru jednorodności. Poza tym warto pamiętać o tym, że opony nigdy nie są identyczne. Każda z nich ma najcięższy punkt - który producent zaznacza na boku, aby ułatwić ich pierwszy montaż.

Wibracje w samochodzie powoduje np. zbyt słabo napompowana opona

Źródłem wibracji w samochodzie mogą być też błędy eksploatacyjne. Mowa w tym przypadku o nieprawidłowym ciśnieniu powietrza w oponie (konkretnie na ogół zbyt niskim) lub zanieczyszczeniach, które zalegają w bieżniku (błoto, piach, kamienie).

Prawidłowa, wskazana przez producenta wartość ciśnienia znajduje się w instrukcji obsługi, naklejce na słupku przy drzwiach pojazdu, klapce wlewu paliwa lub tabliczce znamionowej przy kole zapasowym. Warto pamiętać, że pomiaru należy dokonywać na zimnym ogumieniu lub jeździe nie dłuższej niż 2 km. - wskazuje Artur Posłuszny z Yokohamy.

Uszkodzenia opony - kolejny z powodów

Wibracje w samochodzie powodują też czasami uszkodzone opony. Jakich wad należy poszukiwać? Pęknięć czy wybrzuszeń - szczególnie tych występujących w części czołowej czy barkowej bieżnika. Uszkodzona opona ogranicza komfort i zagraża bezpieczeństwu - podczas jazdy z prędkością autostradową może po prostu pęknąć - a to tworzy realne zagrożenie wypadkiem.

Źródło: Materiały prasowe Yokohama