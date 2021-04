Opony do samochodów elektrycznych, czyli jakie?

Opony do samochodów elektrycznych. Czy muszą być specjalne?

Prace nad oponami do samochodów elektrycznych zaczęły się dobrą dekadę temu. Powód? Między 20 a 30 proc. emisji związanych ze spalaniem paliwa jest powodowanych przez opony. Do 2030 roku poziom emisji z transportu ma być zmniejszony o 60 proc. w odniesieniu do roku 1990. Do 2050 roku ma być osiągnięta bezemisyjność. Dla realizacji tego celu niezbędne są odpowiednie opony - mówi Łukasz Kusiak, Product Manager w Continental Opony Polska.

Opony do samochodów elektrycznych. Na początek opory toczenia

W przypadku opon do samochodów elektrycznych - ale też hybrydowych czy hybrydowych plug-in - kluczowym parametrem stają się zatem opory toczenia. Jak się je redukuje? Metody tak naprawdę są dwie. Po pierwsze chodzi o dopracowanie mieszanki gumowej - a w tym utrzymanie stałego połączenia pomiędzy krzemionką a gumą. Po drugie inżynierowie mają sporo pracy do wykonania w zakresie kształtu bieżnika - bo jego elementy też mogą generować dodatkowy opór stawiany w czasie pracy na asfalcie.

Opony do samochodów elektrycznych muszą być trwałe!

Ekologiczność w przypadku opon do samochodów elektrycznych to jednak nie tylko kwestia oporów toczenia. Bo równie ważnym wskaźnikiem staje się trwałość ogumienia. Im więcej kilometrów pokona ogumienie, tym mniej szkodliwych dla środowiska odpadów zostanie wygenerowanych - mowa zatem o kryteriach zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia opony. Trwałość ogumienia w przypadku elektryków ma znaczenie z jeszcze jednego powodu. Za sprawą baterii często są cięższe, a za sprawą szybko dostępnego momentu obrotowego oferują lepsze przyspieszenie.

Opony do samochodów elektrycznych. A co z hałasem?

Opory toczenia to jedno. Trwałość drugie. Trzeci z czynników? Tym bez wątpienia jest... hałas generowany w czasie pracy. I czynnik ten w przypadku samochodów elektrycznych nabiera całkowicie nowego znaczenia. Powód? Bo w e-autach dźwięki dochodzące do uszu pasażerów są generowane przede wszystkim przez opony. Inżynierowie z rynku oponiarskiego starają się opracowywać zatem tłumiki montowane w ogumieniu. Ich zadaniem jest wyłapywanie wibracji tak, aby te nie zostały przeniesione do kabiny pasażerskiej.

Źródło: Materiały prasowe Continental