Felgi aluminiowe zimą. Co im grozi?

Felgi aluminiowe na zimę. Czy to dobry pomysł?

Alufelgi pełnią dość ważną rolę - zdecydowanie poprawiają wygląd samochodu. I choć prezencja auta bez wątpienia jest kluczowym czynnikiem, to czy nie powinna czasem przegrać z praktycznością? Wychodząc z takiego założenia spora ilość kierowców w Polsce montuje na zimę obręcze stalowe. Powód? Te ponoć są bardziej odporne na działanie soli i ewentualne uszkodzenia. To jednak z technologicznego punktu widzenia nie do końca prawda.

Felgi aluminiowe w zimie, czyli o czym pamiętać?

Jak zatem naprawdę wygląda pojedynek "felgi aluminiowe a zima"? Alusy sprawdzają się naprawdę dobrze w śniegu czy błocie pośniegowym. Podczas ich zakupu kierowca powinien jednak pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze kluczem do sukcesu jest jednobarwny lakier - dwubarwne i polerowane często są pozbawione lakieru ochronnego. Po drugie warto wybierać produkty renomowanych firm. W takim przypadku prowadzący będzie miał pewność, że obręcz została prawidłowo zabezpieczona przed niszczącym działaniem soli drogowej.





Jak dbać o felgi aluminiowe zimą? Podpowiadamy!

Felgi aluminiowe w zimie tak naprawdę nie mają większych wymagań. Jeżeli zostały fabrycznie pokryte warstwą lakieru, tak naprawdę wystarczy je regularnie myć. W ten sposób z ich powierzchni spłukiwana jest sól oraz zanieczyszczenia - tak żeby nie mogły się wgryźć w powierzchnię materiału. A to pozwala utrzymać obręcze w dobrej kondycji przez długi czas. Dobrze jeżeli prowadzący ma możliwość umycia ręcznego felg. Jeżeli nie, zawsze może skorzystać z myjni bezdotykowej. Ciekawym pomysłem jest też zabezpieczenie alufelg specjalnymi preparatami w warsztatach detailingowych.

Alufelgi zimą wymagają też nieco ostrożności. Kierujący powinien pamiętać o tym, że pokrywa śnieżna może skutecznie zakamuflować krawężnik lub inną przeszkodę. Ostrożność pomoże uniknąć uszkodzeń w postaci chociażby zadrapania rantów.