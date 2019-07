Top 10: Mity na temat opon. Pochodzą jeszcze z lat 90.!

1. Opona - im tańsza, tym lepsza!

Polacy w latach dziewięćdziesiątych nie byli narodem specjalnie rozrzutnym. I to tyczyło się m.in. wydatków motoryzacyjnych. Popękane opony? Jeszcze można na nich jeździć. Zamiast bieżnika pojawiają się druty? To pierwszy sygnał mówiący o konieczności wymiany. Jeżeli do wymiany już dochodziło, prowadzący stawiali przede wszystkim na tańsze ogumienie. Większego znaczenia dla kupujących nie miał ani kształt bieżnika, ani zaawansowanie mieszanki gumowej. Liczyła się tylko cena! Powód? Kierowcy po czasach PRL-u mieli nikłą świadomość dotyczącą tego, że to opony warunkują trakcję i np. długość drogi hamowania.

Zobacz również: Ile wypadków spowodowanych jest złym stanem opon?

reklama reklama



2. Opony zimowe latem to... opony całoroczne

Jeszcze dziś można spotkać kierowców, którzy postanawiają "dojeździć" słabe opony zimowe nie zmieniając ich po sezonie. W ten sposób tworzą coś na kształt ogumienia całorocznego. To jednak naprawdę poważny błąd! Zimówka podczas letnich upałów staje się miękka. To ogranicza stateczność zachowania nadwozia, osłabia poziom trakcji i mocno wpływa na długość drogi hamowania. Droga hamowania samochodu na oponach zimowych latem ze 100 km/h do całkowitego zatrzymania może być nawet o 16 m dłuższa niż na oponach letnich! A to mocno ogranicza poziom bezpieczeństwa jazdy.

Zobacz również: Opony zimowe latem - czemu to zły pomysł?

3. Kiedyś nie było zimówek i wszyscy jeździli...

Jeszcze dziś można spotkać kierowców, którzy wspomnieniami chętnie wracają do motoryzacyjnych lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Która myśl szczególnie zapala im oczy? Że kiedyś nie było opon zimowych, a kierowcy i tak jeździli. Tak, to oczywiście prawda. Jednak wyłącznie połowiczna. Opon zimowych rzeczywiście nie było i kierowcy rzeczywiście jeździli. Kiedyś samochody okazywały się jednak o 20 - 30 proc. lżejsze, a do tego nie było tak dużego natężenia ruchu. Poza tym pojawienie się opon zimowych w sprzedaży to rodzaj postępu. Bo skoro kierowcom tak dobrze było w motoryzacyjnych realiach kilka dekad temu, to czemu dziś kupują samochody z poduszkami powietrznymi, klimatyzacjami czy nawigacjami satelitarnymi?

Zobacz również: Jaki wpływ mają opony na bezpieczeństwo drogowe?

4. Dużo powietrza w oponie? To dobrze!

Część kierowców wierzy, że z powietrzem w oponie jest zupełnie tak, jak z posiłkiem u babci. Im więcej się upchnie, tym lepiej! To jednak nie jest prawda. Opona zbyt mocno napompowana traci swój kształt. A to oznacza mniej więcej tyle, że spada powierzchnia styku bieżnika z asfaltem. Skutek? Pierwszym jest pogorszona trakcja. Drugim - i bardziej długofalowym - nieprawidłowy sposób podcierania poszczególnych klocków. A to prowadzi do jednego wniosku - tylko przy optymalnym ciśnieniu, jakie ustalił producent danego samochodu, opona spełni swoje zadania. Co ile sprawdzać ciśnienie? Minimum raz w miesiącu.