Opony bieżnikowane - czy warto kupić?

Opony bieżnikowane to takie, w których w miejsce starego i zużytego już bieżnika nałożony został nowy. Na wykonanie tego zadania są dwa sposoby. Po pierwsze powierzchnię styku z asfaltem odbudowuje się na gorąco. W takim przypadku na wcześniej przygotowany karkas nanosi się mieszankę gumową, a następnie kształtuje ją i wulkanizuje przy pomocy prasy. Z uwagi na konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu metoda ta jest stosowana głównie w dużych zakładach. Na rynku polskim jednym z lepszych przykładów jest fabryka Bridgestone w Stargardzie.

Opony bieżnikowane - na ciepło czy na zimno?

Druga metoda jest dużo prostsza i mniej specjalistyczna. W przypadku bieżnikowania opon na zimno na wcześniej przygotowaną powierzchnię karkasu nakleja się pas bieżnika o odpowiedniej długości. Odbywa się to bez udziału wysokiej temperatury czy ciśnienia. Zregenerowane opony mają szereg zalet. Podstawową jest oczywiście zdecydowanie niższa cena. Ogumienie poddane bieżnikowaniu jest o co najmniej 30 proc. tańsze od nowego, przy czym różnice mogą sięgnąć czasami 50 proc. Poza tym można je poddawać kolejnym regeneracjom. W przypadku opon do pojazdów ciężarowych proces potrafi być powtarzany nawet trzykrotnie.

Opony bieżnikowane przynoszą jeszcze jedną zaletę - zazwyczaj pozwalają na ograniczenie działania efektu aquaplaningu. W końcu bieżnik zakładany na drodze procesu regeneracji jest dużo głębszy niż standardowo. To znacząca korzyść zarówno w przypadku bieżnikowania modeli letnich, jak i zimowych. Co z wadami? O ile wulkanizator nanosi na powierzchnię opony nowy bieżnik, o tyle cała reszta konstrukcji jest używana. A to oznacza, że z czasem ogumienie stanie się bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne występujące np. podczas najechania na przeszkodę.

Druga z podstawowych wątpliwości dotyczy przebiegu. Zawulkanizowany bieżnik nigdy nie będzie miał takiej wytrzymałości jak bieżnik w oponie nowej. W efekcie w czasie eksploatacji będzie się dużo szybciej ścierał i komplet ogumienia będzie wymagał szybszej wymiany. Dodatkowo wątpliwości specjalistów budzi również architektura śladu. Opony bieżnikowane na ogół mają mniej dopracowany układ rowków i lameli. W efekcie właściwości trakcyjne na suchym, czy mokrym asfalcie oraz kwestie związane z efektywnością paliwową nie są tak dobre jak w przypadku ogumienia fabrycznie nowego.

Opony bieżnikowane - dobre rozwiązanie?

Czy zatem warto kupić opony bieżnikowane? Jeżeli kierowca ma do wyboru model regenerowany a używany, odpowiedź jest oczywista - tak, warto! Bieżnikowanie zaoferuje dużo lepsze właściwości trakcyjne niż niewiadomego pochodzenia ogumienie z drugiej ręki. Poza tym daje kierowcy wyższą gwarancję jakości, poprawnego stanu technicznego i braku występowania uszkodzeń w postaci np. guzów. Gdy jednak opony bieżnikowane mają być porównane z nowymi - nawet pochodzącymi z segmentu budżetowego, kwestia nie jest już tak łatwa do rozstrzygnięcia.

Może się bowiem okazać, że różnicę w cenie na poziomie jednej trzeciej zniweluje możliwość pokonania na oponach nowych dużo większego dystansu. A do tego kierowca będzie miał do dyspozycji bardziej dopracowaną architekturę bieżnika, która lepiej sprawdzi się w kwestii prowadzenia czy generowanego hałasu. Te wszystkie czynniki sprawiają, że opony bieżnikowane choć są popularne na rynku, to skupiają się przede wszystkim w segmencie pojazdów ciężarowych. Wśród samochodów osobowych coraz częściej przegrywają walkę o klienta z tanimi modelami produkcji chińskiej.