Jak często należy sprawdzać ciśnienie w oponach?

Ciśnienie powietrza w oponach jest bardzo istotne z punktu bezpieczeństwa w trakcie jazdy, ponieważ tylko opony łączą auto z nawierzchnią drogi. Producenci aut najlepiej wiedzą jakie ciśnienie w oponach powinno być w danym modelu. Zmiana ciśnienia o kilka dziesiętnych części bara może znacząco wpłynąć na sposób prowadzenia samochodu. Przykładowo ciśnienie zmniejszone nawet o 0,5 bara w stosunku do podanego przez producenta pojazdu wydłuża drogę hamowania nawet o 4 metry

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach - skutki

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie w oponach to nie tylko gorsza kontrola nad autem i wydłużona droga hamowania, ale także szybsze i nierównomierne zużywanie się ogumienia, możliwość pęknięcia lub uszkodzenia opony w trakcie jazdy oraz większe zużycie paliwa spowodowane wzrostem oporów toczenia (w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w oponie). Samochód ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach będzie "pływał", przez co nie będzie tak precyzyjny w prowadzeniu jak powinien, z kolei auto ze zbyt wysokim ciśnieniem w oponach będzie dysponować mniejszą przyczepnością do nawierzchni, przez co będzie się ślizgać i wpadać w nad- lub podsterowny poślizg.

reklama reklama

Przyczyny spadku ciśnienia w oponach

Powodów systematycznego spadania ciśnienia w oponach może być kilka. Najczęstszymi są uszkodzenia mechaniczne, powstałe na drodze w wyniku najechania na dziurę, krawężnik lub ostry przedmiot, albo zniszczenia gumy, wywołane nieprawidłowym przechowywaniem ogumienia. Powszechne są również uszkodzenia rantów felg lub korozja atakująca te okolice - tego typu defekty sprawiają, że stopka opony nie przylega szczelnie do felgi, a przez powstałą szczelinę ucieka powietrze.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie w oponach i jak często trzeba je kontrolować?

Na pytanie dotyczące prawidłowego ciśnienia w oponach jest jedna odpowiedź - prawidłowe ciśnienie w oponach to takie, które zaleca producent samochodu. Informacje o prawidłowym ciśnieniu w oponach najczęściej znajdują się na dole środkowego słupka od strony kierowcy, tylnej części kierowcy lub na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa, a także w instrukcji obsługi. Ciśnienie w oponach należy kontrolować przynajmniej raz w miesiącu, a nawet częściej, jeśli mamy do czynienia ze sporymi zmianami temperatur (wraz ze spadkiem temperatury spada ciśnienie w oponach). Należy pamiętać, że sprawdzamy ciśnienie w nierozgrzanych jeszcze oponach.