Nagły wyciek oleju z silnika prowadzi do… zatarcia!

Nie tylko nagły, ale każdy wyciek oleju jest niebezpieczny - i to należy wskazać na początku tego tekstu. Powód? Zbyt mała ilość środka smarnego może się odbić na stanie turbosprężarki i silnika, a nawet doprowadzić do zatarcia motoru. Jak wykryć nagły wyciek oleju z silnika? Jako że ten występuje w czasie jazdy, kierowca ma dość ograniczone narzędzia. I najczęściej może bazować na pojawieniu się kontrolki informującej o niskim poziomie smarowidła.

Nagły wyciek oleju z silnika. Co zrobić?

Co zrobić, gdy pojawi się nagły wyciek oleju z silnika? Przede wszystkim należy zatrzymać pojazd, zgasić jednostkę napędową i sprawdzić możliwą przyczynę nieszczelności. Na co warto zwrócić uwagę? Na początek konieczna jest kontrola poziomu oleju za pomocą bagnetu. Później kierowca może poszukać śladów wycieku - przy nagłym te pewnie będą się ukrywać pod pojazdem z okolicy miski olejowej.

reklama reklama



Nagły wyciek oleju z silnika to wina miski olejowej?

Najczęstszym powodem nagłego wycieku oleju z silnika jest uszkodzenie miski olejowej. Do tego dochodzi w przypadku najechania na przeszkodę napotkaną na drodze lub np. w czasie zjeżdżania z wysokiego krawężnika. W sytuacji, w której miska olejowa zostanie naruszona i środek smarny wycieknie, pod żadnym pozorem kierowca nie może kontynuować podróży. Powinien wezwać na miejsce lawetę i to na niej auto musi trafić do warsztatu.

Czasami zdarza się, że nagły wyciek oleju z silnika pojawia się po wymianie środka smarnego. Powód? Znane są przypadki niedokładnego dokręcenia korka w misce olejowej przez mechaników.

Nagły wyciek oleju z silnika. A co gdy olej pojawia się w komorze silnika?

Może się okazać, że objawy nagłego wycieku oleju z silnika kierowca ujawni w komorze pod maską. W takim przypadku środkiem smarnym obryzgana będzie cała jednostka napędowa. Co to oznacza? Że prawdopodobnie uszkodzone są uszczelnienia wałka rozrządu i wału korbowego. W takim przypadku również nie wolno odpalać silnika. Należy wezwać lawetę i to na niej pojazd powinien kontynuować podróż.

Nagły wyciek oleju z silnika. Uwaga na pasek rozrządu!

Czemu przy nieszczelności wałka rozrządu i wału korbowego samochód nie może kontynuować podróży? Powody są dwa. Po pierwsze wycieki będą postępować. Może się zatem okazać, że w silniku szybko zabraknie smarowidła i ten po prostu się zatrze. Po drugie zaolejony zostanie prawdopodobnie pasek rozrządu. To może z kolei doprowadzić do jego ześlizgnięcia się, kolizji tłoków z zaworami oraz konieczności przeprowadzenia generalnego remontu jednostki napędowej.