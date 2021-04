Wyciek oleju ze skrzyni biegów manualnej. Jak je znaleźć?

Wycieki oleju ze skrzyni biegów nie zawsze są łatwe do namierzenia. Powód? Kierowca raczej rzadko ma okazję wejść pod podwozie pojazdu. Kiedy warto skorzystać z takiej możliwości? Gdy samochód trafia do warsztatu na naprawę i znajduje się na podnośniku, ewentualnie gdy kierowca wybiera się na przegląd techniczny. Po wejściu do kanału powinien dokładnie obejrzeć obudowę skrzyni biegów - poszukać na niej zaolejonych śladów czy innych symptomów mogących świadczyć o wyciekach oleju. Po namierzeniu nieszczelności warto jak najszybciej udać się do mechanika.

Wyciek oleju ze skrzyni biegów: to często drobnostki

Najczęściej wycieki oleju ze skrzyni biegów są raczej drobne i dotyczą przede wszystkim połączeń przekładni z półosią. Naprawa w takim przypadku polega na wymianie uszczelniacza lub przegubu oraz uzupełnieniu ilości środka smarnego w skrzyni. Cena naprawy w dużej mierze zależy np. od ceny samej półosi - czasami ta kosztuje 150, a czasami 600 złotych. Do kategorii nieszczelności drobnych można zaliczyć też wycieki oleju ze skrzyni biegów na połączeniu obudowy, z tylnego dekla czy poprzez simering na reduktorze.

Wyciek oleju ze skrzyni biegów: poważniejsze uszkodzenia

Wycieki oleju ze skrzyni biegów mogą pochodzić również z wałka sprzęgłowego. W takim przypadku naprawa - a co za tym idzie koszty - są dużo poważniejsze. Mechanik musi zdemontować przekładnię, wymienić uszczelniacz oraz tarczę sprzęgła (jeżeli sprzęgło zostało zaolejone). Wycieki oleju ze skrzyni biegów w wariancie droższym w naprawie mogą wynikać również z nieszczelności w wybieraku czy przy wale w skrzyni.