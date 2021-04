Wycieki oleju z silnika: skąd się biorą, jak je usunąć?

Jak zlokalizować wyciek oleju z silnika?

Zauważyłeś plamę środka smarnego pod autem? To może oznaczać wycieki oleju z silnika. Czy nieszczelności zawsze oznaczają, że jednostka jest zużyta i może wymagać remontu? Wszystko zależy od źródła problemu. Bo czasami wycieki oleju z silnika są powodowane przez uszkodzenia, a czasami np. błędy popełnione przez mechanika. Jak namierzyć wycieki? W pierwszej kolejności należy zajrzeć pod maskę. W sytuacji, w której wycieki oleju z silnika są świeże, kierowca może zauważyć miejsce, w którym się zaczynają. Gdy środek smarny zdąży zabrudzić sporą część bloku, precyzyjne wskazanie źródła problemu może już nie być takie łatwe.

Skąd się biorą wycieki oleju z silnika? Jednostka napędowa pracuje pod ogromnym ciśnieniem. Jej elementy - w tym uszczelniacze - są zatem mocno obciążone.

Wycieki oleju z silnika: ile kosztuje naprawa?

Gdzie najczęściej powstają wycieki oleju z silnika? Najczęściej w wyniku eksploatacji jednostki napędowej środek smarny wydobywa się spod gumowych uszczelek pokrywy zaworów i miski olejowej. Jak poradzić sobie z problemem? Najlepszą metodą na likwidację wycieków oleju z silnika jest wymiana zużytych uszczelniaczy. Ile kosztuje? Zestaw nowych uszczelniaczy to wydatek na poziomie 100 - 150 złotych. Robocizna mechanika nie powinna być droższa niż 100 złotych. Warto pamiętać o tym, aby naprawę wykonywał fachowy mechanik - w innym wypadku nowe uszczelniacze mogą nie usunąć problemu.

Wycieki oleju z silnika: uszczelniacze wałków to poważniejszy przypadek!

Zdarza się, że wycieki oleju z silnika wynikają ze zużycia uszczelniaczy wałków rozrządu i wału korbowego. W tym przypadku doszczelnienie okaże się zdecydowanie droższe. Koszty robocizny i części będą oscylować w granicy kilkuset złotych. Powód? Sam simering wałka rozrządu kosztuje dosłownie kilka złotych. Mimo wszystko naprawa wymaga dużych nakładów pracy od mechanika. Stąd zdecydowanie wyższe koszty.

Wycieki oleju z silnika: jeździć czy naprawiać?

Jak szybko usunąć wycieki oleju z silnika? Czy wymagają one natychmiastowej reakcji? Po wykryciu wycieku kierowca w pierwszej kolejności powinien sprawdzić stan środka smarnego w silniku i uzupełnić ewentualne ubytki. I tak, powinien jak najszybciej umówić się na wizytę do mechanika. Powód? Zbyt niski poziom smarowidła może doprowadzić do przytarcia lub zatarcia elementów silnika. Mało oleju oznacza niewystarczającą redukcję siły tarcia i niewystarczające odbieranie temperatury z wnętrza silnika.