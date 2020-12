Jak często wymieniać filtr oleju?

Jak działa filtr oleju?

Filtr montowany w układzie smarowania samochodu pełni ważną rolę. Konkretnie za co odpowiada filtr oleju? Wyłapują z krążącego smarowidła zanieczyszczenia wymywane z silnika, tym samym poprawiając jego jakość i utrzymując go w dobrej kondycji przez dłuższy czas. Skąd pochodzą nieczystości? Czasami są to opiłki powstałe podczas pracy motoru, a czasami brudy dostarczone do komory spalania wraz z paliwem czy powietrzem. Osadniki oleju posiadają otwór wlotowy i wylotowy oraz na ogół przypominają swoim wyglądem puszkę. Ich wnętrze wypełnia materiałowy filtr, w którym zatrzymują się zanieczyszczenia.

Filtr oleju: gdzie się znajduje?

Ciężko wskazać jedno miejsce, w którym należy szukać filtra oleju. Ten czasami umieszczany jest w dolnej części silnika, a czasami w okolicy wlewu oleju pod maską. Znalezienie filtra to jedno. Do jego demontażu trzeba mieć też specjalny klucz. Warto też pamiętać o umiejętnym dokręceniu - z odpowiednią siłą.





Jak dobrać filtr oleju?

Filtr oleju należy dobrać do konkretnego silnika i modelu. Może się bowiem zdarzyć, że ten sam silnik montowany w dwóch różnych autach będzie posiadał różne osadniki. Model filtra najłatwiej znaleźć np. po numerze nadwozia samochodu. Pomoże w tym pracownik każdego sklepu motoryzacyjnego.

Kiedy wymienić filtr oleju?

Odpowiedź na pytanie ile wytrzyma filtr oleju jest dość prosta. Dokładnie tyle samo, ile wynosi interwał wymiany samego smarowidła - obydwie wymiany powinny być połączone. Obecnie na ogół środek smarny należy zmieniać co rok lub 15 tysięcy kilometrów, ewentualnie 2 lata lub 30 tysięcy kilometrów. Ostateczny interwał zależy od specyfikacji producenta pojazdu, ewentualnie wskazówek udzielanych przez mechanika.

Ile kosztuje filtr oleju?

Nowy filtr oleju nie jest drogi. Ceny osadników startują już od 10 - 12 złotych. A to niewielki koszt w skali problemów, które jest w stanie przynieść zapchany filtr. Zatkany osadnik osłabia krążenie oleju i może doprowadzić np. do zatarcia silnika.

Ile kosztuje wymiana filtr oleju?

Wymiana filtra oleju zazwyczaj wliczona jest w koszt wymiany oleju. W przypadku niektórych warsztatów po zakupieniu środka smarnego na miejscu, usługa jest darmowa. Nie powinna jednak kosztować więcej niż jakieś 100 złotych - cena dotyczy warsztatu poza ASO.