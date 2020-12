Wymiana oleju: przed zimą czy po zimie?

Wymiana oleju przed zimą: czy to dobry pomysł?

Zima jest trudnym sezonem nie tylko dla opon czy płynu chłodniczego. Zima oznacza też spore wyzwania dla oleju. Bo w jej czasie pojawiają się nie tylko potężne wahania temperatur, ale przede wszystkim ogromną ilość wilgoci. Czy zatem wymiana oleju przed zimą to dobry pomysł? Wielu ekspertów motoryzacyjnych przekonuje, że tak. Bo smarowidło wymieniane np. na wiosnę mogło stracić część właściwości w toku eksploatacji. W efekcie w zimowych warunkach - tj. pod wpływem niskiej temperatury i wilgoci - może nie zagwarantować wystarczającej ochrony silnika.

Wymiana oleju przed zimą: kiedy warto o niej pomyśleć?

Mechanicy ze szczególną gorliwością zalecają wymianę oleju przed zimą w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy w auto jest eksploatowane na oleju mineralnym. Ten szybciej traci właściwości. Po drugie znaczenie ma intensywność eksploatacji. Olej przed zimą warto wymieniać głównie w autach eksploatowanych sporadycznie - w takim przypadku motor jest rzadko dogrzany, a to oznacza że olej miesza się z większą ilością wilgoci przez cały rok.





Zatem kiedy wymiana oleju jest najlepsza?

Przede wszystkim planując wymianę oleju właściciel auta powinien kierować się zaleceniami producenta. Co mówią specjaliści? Że silnik najlepiej aby był zalewany nowym środkiem smarnym średnio raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów. Czasami firmy motoryzacyjne wydłużają interwał do dwóch lat lub 30 tysięcy kilometrów. W takim przypadku stosowane są jednak smarowidła typu long life.