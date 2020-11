Za dużo oleju w silniku 2.0 TDI. Co to może oznaczać?

2.0 TDI DPF - z czego wynika problem?

"Za dużo oleju w silniku 2.0 TDI" - to problem, o którym pisze na forach wielu użytkowników samochodów Grupy Volkswagena. A jego genezy należy poszukiwać w... filtrze cząstek stałych DPF. Gdy samochód wyposażony w motor diesla jest eksploatowany w mieście, w osadniku szybciej zbiera się sadza. Wynika to z małych obciążeń i częstej jeździe na niedogrzanym motorze. Szybko zbierająca się sadza oznacza częstsze inicjowanie procedury wypalenia filtra, a jej wykonanie w ruchu miejskim jest niemożliwe.

2.0 TDI: wypalanie DPF na postoju

Wypalanie DPF na postoju jest groźne. Czemu? Do wypalenia filtra silnik 2.0 TDI musi wytworzyć wyższą temperaturę w układzie wydechowym. Dlatego podaje wyższą dawkę paliwa. Ta z uwagi na niskie obciążenie nie zostanie jednak spalona. Skutek? Nadmiar paliwa razem z olejem spływa do miski olejowej. Rozrzedza środek smarujący - osłabiając jego parametry, a do tego powoduje do wzrostu poziomu smarowidła. Gdy oleju będzie zdecydowanie za dużo, może zacząć przelewać się do komory spalania. A to z czasem doprowadzi do efektu rozbiegania silnika - olej będzie spalany do momentu, w którym nie dojdzie do zatarcia diesla.





2.0 TDI: co ile wypalanie DPF?

Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Interwał powtarzania procedury zależy od wielu czynników. Komputer bada wypełnienie osadnika. A to zależy od jego pojemności, stopnia zeszklenia poprzednich osadów (zeszklenia w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej procedury wypalania) czy tempa gromadzenia sadzy. Co do zasady, diesel lubi jazdę w trasie. Wtedy najłatwiej o warunki optymalne do prawidłowo przeprowadzonego wypalania filtra cząstek stałych.

2.0 TDI: od kiedy DPF był standardem?

Od kiedy DPF był standardem w silniku 2.0 TDI? W przypadku początkowych wersji wyposażonych w pompowtryskiwacze filtr cząstek stałych nie był standardem. Zastosowanie osadnika lub jego brak często zależał od rynku, na który trafiały auta. Modele produkowane od roku 2007 i zasilane za pomocą listwy common rail w zdecydowanej większości są wyposażone w DPF.