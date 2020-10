Olej silnikowy: oznaczenia - co mówią i jak je dobierać do auta?

Każdy kierowca, który samodzielnie dba o serwisowanie pojazdu, prędzej lub później spotka się z oznaczeniami olejów silnikowych. Co oznacza symbol 10W-40 lub 5W-40 i skąd się wziął? Tak opracowana klasyfikacja jest dziełem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Samochodowych i jest nazywana klasyfikacją SAE. Jej zadanie jest dość proste. Za pomocą oznaczenia ma przekazać kierowcy podstawowe informacje dotyczące smarowidła.

Oznaczenia oleju silnikowego - kluczem temperatura!

Pierwszym z kluczy do sukcesu koniecznych do rozszyfrowania oznaczenia oleju silnikowego jest litera W - ta wyraża tzw. klasę zimową (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W). Ta oznacza płynność cieczy przy niskiej temperaturze otoczenia - przy czym im niższa wartość zapisana przy niej, tym lepiej w polskich warunkach. Dzięki temu olej nie gęstnieje w tak dużym stopniu w czasie np. zimowych mrozów. Jeżeli chodzi o liczbę pojawiającą się po myślniku, klasyfikacja SAE określa ją jako lepkość w wysokiej temperaturze - tzw. klasę letnią (30, 40, 50, 60). Im wyższa liczba pojawi się w oznaczeniu oleju, tym wyższa może być temperatura otoczenia, w której smarowidło jest eksploatowane.





Obecnie nie stosuje się olejów silnikowych sezonowych (np. 5W czy 20), a oleje silnikowe wielosezonowe (np. 5W-40) - stąd oznaczenie zawierające i klasę zimową, i klasę letnią.

Olej silnikowy - oznaczenia rodzaju:

olej mineralny - 15W-40, 15W-50

olej półsyntetyczny - 10W-40, 10W-60

olej syntetyczny - 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-60

Oznaczenia olejów silnikowych - klasyfikacja jakościowa ACEA

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Silników stworzyło tzw. klasyfikację ACEA. To oznaczenie składa się z dwóch liter, przy czym pierwsza oznacza typ jednostki napędowej. Zaraz za literą umieszczona jest cyfra od 1 do 5. Za jej pomocą producent określa jakość oleju. Zasada w tym przypadku jest prosta: im wyższa pojawi się cyfra, tym wyższa jest jakość środka smarnego.

A - silnik benzynowy,

B - diesel w aucie osobowym,

C - diesel w aucie osobowym wyposażony w filtr cząstek stałych,

E - diesel w ciężarówce.

Oznaczenia olejów silnikowych - klasyfikacja API

Oznaczenie olejów silnikowych według klasyfikacji API składa się z dwóch liter. Pierwsza oznacza typ jednostki napędowej - A to benzyna, C to diesel. Kolejna wyznacza klasę jakości - im dalsza liter alfabetu, tym wyższa jest jakość smarowidła.