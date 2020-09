Silnik spala olej: przyczyny mogą być różne!

Istnieje coś takiego jak naturalna zdolność silnika do spalania oleju. A granice normy dla konkretnych jednostek napędowych określają producenci - najczęściej w instrukcjach obsługi pojazdów. Kiedy zużycie smarowidła mieści się w granicach dopuszczalnych? Można tak powiedzieć wtedy, gdy między przeglądami olejowymi kierowca musi dolać około litra cieczy. Kiedy kierowca powinien poczuć zaniepokojenie? Taki scenariusz dotyczy sytuacji, w której motor zużywa więcej niż litr środka smarującego na 1000 kilometrów.

Co zrobić powinien zrobić kierowca, gdy odkryje że silnik spala olej? Przyczyny takiego stanu rzeczy powinien w pierwszej kolejności ustalić fachowy mechanik. Następnie należy je usunąć. Ile to kosztuje? Regeneracja turbosprężarki to wydatek na poziomie 800 - 1000 złotych. Dużo drożej będzie w sytuacji, w której konieczne jest rozebranie silnika. Wtedy koszty mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych.





Silnik spala olej - przyczyny to: