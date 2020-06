Jaki olej do wspomagania BMW E46? Podpowiadamy.

W przypadku BMW serii 3 E46 fabrycznie zalecany jest olej o specyfikacji ATF Dexron II. Jest on zdecydowanie gęstszy od innych olejów, przez co ma gwarantować gładszą pracę pompy zamontowanej w układzie. Jeżeli chodzi o opinie na forach internetowych, niektórzy kierowcy deklarują stosowanie oleju do wspomagania ATF Dexron III w swoich BMW E46. Jego zalety? Kierowcy głównie powołują się na fakt, że ma mniejszą ilość substancji, które z czasem prowadzą do twardnienia i uszkodzenia uszczelek.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT





Ile oleju do wspomagania w BMW E46?

Olej do wspomagania ATF Dexron II nie ma specjalnie wygórowanej ceny. W zależności od wybranego producenta za smarowidło należy zapłacić w sklepie motoryzacyjnym od niespełna 20 do blisko 90 złotych za litr. Górna granica jest osiągana przede wszystkim wtedy, gdy kupujący zdecyduje się na oryginalny olej markowany logo bawarskiego producenta. Warto zaznaczyć, że na oleju do wspomagania w BMW E46 nie należy oszczędzać. Szczególnie że jedna butelka spokojnie powinna wystarczyć do napełnienia całego układu.

W jaki sposób kierowca można poznać, że olej do wspomagania w BMW E46 nie był wymieniany od dawna? To proste. Wystarczy sprawdzić jego barwę w zbiorniczku wyrównawczym. Nowy płyn stosowany w BMW jest kolory czerwonego. Zużyty ma barwę ciemniej czerwieni, a w skrajnym przypadku nawet brązu! Co ważne, podczas wymiany płynu do wspomagania w BMW E46 należy też przepłukać zbiornik. Procedura jest szczególnie ważna w sytuacji, w której poprzedni olej do wspomagania był mocno zużyty. Jego resztki pozostałe w zbiorniczku mogą zabrudzić nowy olej.