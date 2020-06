Jaki olej do skrzyni DSG? Sprawdziliśmy!

Skrzynia DSG przyniosła rynkowi rewolucję. Przekładnia wprowadzona na rynek przez Volkswagena pokazała bowiem, że automat nie musi być powolny, a do tego nie musi ograniczać osiągów i windować spalania. Nowoczesny mechanizm ma jednak też pewne wymogi. A podstawę w skrzyni DSG stanowi wymiana oleju. Jak często należy ją wykonywać? Producent zaleca stosowanie interwału na poziomie 60 tysięcy kilometrów - to on gwarantuje przekładni trwałość.

Jaki olej do skrzyni DSG? Może z serii OEM?

Jaki olej do skrzyni DSG? W pierwszej kolejności kierowca może się zdać na propozycję producenta. Volkswagen sprzedaje w swoich ASO oraz za pośrednictwem sklepów motoryzacyjnych smarowidło o oznaczeniu G052182A2. Alternatywę mogą stanowić takie płyny jak Febi 39071 czy Ravenol DCT/DSG. Oryginalny olej w serwisie grupy VAG kosztuje jakieś 110 - 120 złotych za litr. To drogo. Poza ASO cena tego samego produktu spada jednak często do 40 - 50 złotych za litr i staje się porównywalna z cenami Febi czy Ravenola. Ile oleju do skrzyni DSG musi zalać mechanik? Podczas wymiany zużywanych jest zazwyczaj około 6 litrów.





Podczas wymiany oleju w skrzyni DSG konieczne jest jednak nie tylko same smarowidło. Kierowca musi nabyć również filtr i komplet nowych uszczelek. Ich zakup oznacza wydatek sięgający maksymalnie 65 złotych. Cena ta dotyczy ASO. Poza autoryzowaną stację z pewnością można ją znacznie obniżyć. Wymiana oleju w skrzyni DSG wiąże się też z pokryciem kosztu wymiany. W serwisach Volkswagena stosuje się stawkę oscylującą w granicy 240 - 300 złotych. Poza ASO kwotę da się obniżyć o połowę.