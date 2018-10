Co zrobić ze zużytym olejem silnikowym?

Za wyrzucenie do śmietnika pojemnika ze zużytym olejem silnikowym można dostać mandat nawet do 500 zł. Zużyty olej silnikowy jest niebezpiecznym odpadem, który w dużym, negatywnym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Według niektórych źródeł do skażenia miliona litrów wody wystarczy już zaledwie litr zużytego oleju silnikowego! Z tego powodu olej powinien trafić w odpowiednie miejsce, by mógł być przetworzony.

Sporo osób samodzielnie dokonujących wymiany oleju silnikowego w pojeździe decyduje się na oddanie zużytego płynu do warsztatów samochodowych, jednak warto pamiętać, że warsztaty te nie mają obowiązku przyjęcia zużytego oleju. Pracownicy warsztatów taki obowiązek mają dopiero wtedy, gdy wymiana oleju jest realizowana w warsztacie. Można także pokusić się o udanie się do specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją oleju.

Innym, prawdopodobnie najprostszym rozwiązaniem jest oddanie zużytego oleju silnikowego do tzw. pszoków, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oczywiście PSZOKi nie są punktami, w których można zostawić przykładowo 200 litrów oleju, jednak przeciętny Kowalski właśnie tam może oddać te kilka litrów zużytego oleju silnikowego z własnego pojazdu.

Należy pamiętać, że zużyty olej silnikowy trzeba oddać w szczelnym pojemniku. Zużyty olej warto zlać do oryginalnego opakowania lub do pojemnika z informacją o zawartości.