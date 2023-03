Produkcja wodoru. Elektroliza wody i pomysł Toyoty

Produkcja wodoru i elektroliza wody. Zeroemisyjny pomysł Toyoty

Toyota opracowała nowy elektrolizer wody produkujący wodór bez emisji CO2 na potrzeby zakładów przemysłowych. Konstrukcja urządzenia w 90% opiera się na komponentach zestawu ogniw paliwowych drugiej generacji, stosowanych w sedanie Toyota Mirai i autobusie miejskim Toyota SORA. Elektrolizer powstał w ramach współpracy Toyoty z firmą DENSO i samorządem prefektury Fukushima.

Jak powstał nowy elektrolizer wody Toyoty?

Nowy elektrolizer wody ma wymiary 2,3 m na 5,8 m i 2,8 m wysokości. Może wytwarzać około 8 kg wodoru na godzinę. Do jego produkcji będą używane te same maszyny, które służą do montażu ogniw paliwowych. Pozwoli to na masową produkcję elektrolizerów przy niskich kosztach i w konsekwencji – na zwiększenie wykorzystania zielonego wodoru w przemyśle.

Kluczowym elementem konstrukcji elektrolizera jest membrana polimerowa (Proton Exchange Membrane). Udowodniła ona swoją wydajność i trwałość w 20 000 seryjnie produkowanych samochodów, których napędy zawierają łącznie ponad 7 milionów ogniw paliwowych. Innym sprawdzonym elementem ogniw paliwowych są także komponenty z tytanu, dzięki którym ogniwa Toyoty zachowują niemal 100-procentową wydajność nawet po 80 000 godzin pracy, czyli 27 latach codziennej pracy przez 8 godzin na dobę.

Prototyp poglądowy elektrolizera stanie w fabryce Denso

Prototyp elektrolizera zostanie zamontowany w marcu tego roku w fabryce DENSO Fukushima, gdzie będzie poddany testom oraz posłuży jako instalacja poglądowa dla innych producentów zainteresowanych dekarbonizacją własnych zakładów. Urządzenie będzie wytwarzało wodór bezemisyjnie w procesie elektrolizy wody, przy użyciu energii odnawialnej. W ten sposób firma DENSO uzyska ekologiczne paliwo, które zastąpi gaz ziemny w jednym z pieców gazowych.

Elektroliza zeroemisyjnie wytworzy wodór

Program pilotażowy w fabryce DENSO, spółki należącej do Toyota Group, pozwoli opracować łatwy w instalacji, kompleksowy system bezemisyjnej produkcji wodoru i jego wykorzystania w procesach przemysłowych. Toyota planuje wprowadzić go do swoich fabryk i zakładów produkcyjnych spółek zależnych, a jednocześnie chce zainteresować tym rozwiązaniem innych producentów z różnych branż i regionów.

