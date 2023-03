Jak zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego zimą?

Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab i Volkswagena wynika, że 83 procent użytkowników samochodów elektrycznych z rodziny ID. korzysta z nich z podobną częstotliwością bez względu na porę roku. Dwóch na trzech ankietowanych użytkowników aut elektrycznych nie zmienia zimą stylu jazdy, a mogliby w prosty sposób – korzystając z kilku zaleceń – zminimalizować spadek zasięgu, spowodowany przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Gdy na zewnątrz panuje niska temperatura, energia zgromadzona w akumulatorze trakcyjnym samochodu elektrycznego jest zużywana nie tylko na wprawienie go w ruch, lecz także do ogrzewania. I to nie samej kabiny, lecz także akumulatora. Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu na zasięg. Szczególnie mocno mogą to odczuć kierowcy, którzy pokonują zimą krótkie dystanse kilka razy w ciągu dnia. A to sprawia, że pytanie "jak zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego zimą?" staje się szczególnie ważne.

Nagrzej auto podłączone do ładowarki. To zwiększy zasięg zimą!

Jeśli samochód stoi nocą na otwartej przestrzeni, a jest możliwość podłączenia go do ładowania wystarczy zaprogramować podgrzanie wnętrza, by miało ono żądaną temperaturę, np. 20 stopni C, o określonej godzinie, np. o 7:30. Wówczas energia na ogrzanie kabiny jest pobierana nie z akumulatora, a z domowej sieci. Nie ma więc wpływu na zasięg, a wsiadanie do ciepłego samochodu jest o wiele przyjemniejsze niż do zmrożonego.

W Volkswagenach rodziny ID. z najnowszym oprogramowaniem istnieje także możliwość utrzymania temperatury akumulatora na optymalnym poziomie podczas ładowania. Wystarczy, że kierowca aktywuje tzw. podgrzewanie wstępne. To rozwiązanie znacząco zwiększa zasięg samochodów w niskich temperaturach.

Zasięg zimą wydłuża optymalizacja grzania wnętrza

Jeśli samochodem podróżuje tylko kierowca, warto ustawić ogrzewanie tylko na jego strefę (to samo tyczy się klimatyzacji latem). Jeśli samochód jest wyposażony w podgrzewane fotele i kierownicę warto z tych udogodnień korzystać, a przy tym nieco obniżyć temperaturę w aucie, co również przełoży się na ograniczenie spadku zasięgu.

Styl jazdy o zasięg auta elektrycznego zimą

Na zużycie energii ma wpływ także sposób jazdy kierowcy – podczas jazdy w terenie zabudowanym, gdy często są skrzyżowania i światła najlepiej korzystać z trybu B, który pozwala skuteczniej odzyskać energię po zdjęciu nogi z gazu. Z kolei poza miastem lepiej sprawdzi się tryb D, wówczas wykorzystywana jest funkcja żeglowania, a auto może swobodnie się toczyć. Zasięg można zwiększyć również włączając tryb Eco w profilach jazdy. Zmniejsza on nieco moc systemu ogrzewania/klimatyzacji. Warto także opróżnić bagażnik ze zbędnych rzeczy.

Poproś o pomoc nawigację. Ona wie jak optymalizować zasięg zimą

W dłuższych trasach warto korzystać z fabrycznej nawigacji. Potrafi ona nie tylko wyznaczyć trasę z uwzględnieniem punktów ładowania, lecz także modyfikuje ją w razie potrzeby, analizując zużycie energii, a także zaplanuje za kierowcę postoje w odpowiednich punktach ładowania. Zanim samochód dojedzie do stacji włącza się podgrzewanie akumulatora, dzięki czemu ładowanie może trwać krócej.