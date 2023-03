Napęd elektryczny Volkswagena. Kompletny napęd!

Napęd elektryczny Volkswagena? Te słowa nabiorą nowego znaczenia. Firma opracowuje kompletny układ napędowy do samochodów elektrycznych.

Volkswagen chce mieć pełne know-how o budowie elektryków

Grupa Volkswagen sama zadba o wszystkie najważniejsze komponenty i oprócz akumulatorów czy silników elektrycznych rozwija obecnie przetwornice impulsowe i systemy zarządzania termicznego. Układ napędowy pochodzący z jednego źródła zapewni znaczne korzyści w zakresie efektywności i kosztów: dzięki optymalizacji poszczególnych komponentów możliwe jest zwiększenie wydajności nawet o 20 procent.

Chcemy rozwijać nasze wewnętrzne kompetencje i po ogniwach akumulatorowych czy silnikach elektrycznych zajmujemy się także rozwojem przetwornic impulsowych i systemów zarządzania termicznego. Dzięki temu Grupa Volkswagen będzie w przyszłości jednym z nielicznych producentów samochodów na świecie, który będzie w stanie zaoferować w całości zoptymalizowany, kompletny system – powiedział Thomas Schmall, członek zarządu Grupy Volkswagen odpowiedzialny za technologię.

Napęd elektryczny Volkswagena? Kluczowa jest przetwornica

Przetwornica impulsowa jest mózgiem układu napędowego samochodu elektrycznego i w dużej części odpowiada za wydajność i osiągi. Pierwsza przetwornica impulsowa Volkswagena została zaprojektowana od podstaw. Modułowa platforma, na której zbudowane są auta elektryczne marek Grupy Volkswagen pozwala zaimplementować przetwornicę w aucie każdego segmentu, także w tych z silnikami o mocy powyżej 500 kW. Technologia jest obecnie testowana i przygotowywana do produkcji, wiele wskazuje na to, że będzie stosowana w kolejnej generacji platformy MEB.

Numerem dwa na liście system zarządzania termicznego

Jeśli chodzi o systemy zarządzania termicznego, Volkswagen pracuje nad zupełnie nowymi rozwiązaniami. Podczas gdy dziś stosuje się dużą liczbę modułów i długie połączenia między nimi, w przyszłości zostaną one zastąpione niezwykle kompaktowym, zintegrowanym modułem termicznym. Będzie on sterował całym systemem ogrzewania i chłodzenia samochodu, w tym także akumulatora wysokiego napięcia, a to przełoży się na zwiększenie zasięgu pojazdu i przyspieszy ładowanie. Nowy moduł jest również znacznie lżejszy i bardziej wydajny niż obecnie stosowane.

Ważne Oprócz możliwie wysokiej wydajności wszystkie komponenty napędu elektrycznego muszą być skalowalne, co pozwoli je wykorzystać we wszystkich modelach, a to przełoży się na ograniczenie kosztów.

Napęd elektryczny Volkswagena. Marka chce być elektromobilnie kompletna

Volkswagen Group Technology łączy działania w zakresie akumulatorów, ładowania i komponentów elektrycznych oraz wspiera poszczególne marki jako dostawca technologii dla całej grupy. Zaangażowane są tu również spółki zależne PowerCo (akumulatory) i Elli (ładowanie i energia). Trwają prace nad zunifikowanymi ogniwami, które od 2025 roku będą stosowane we wszystkich samochodach elektrycznych Grupy Volkswagen i wyznaczą nowy punkt odniesienia w zakresie technologii akumulatorów. Do działu należy również współpraca z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Ford czy Mahindra. Na całym świecie Volkswagen Group Technology zatrudnia ok. 70 tys. osób.

Dalszy ciąg materiału pod wideo