Ile trwa ładowanie Tesli? To pytanie, które mogą zadać sobie potencjalni nabywcy amerykańskiego samochodu elektrycznego. Poszukajmy odpowiedzi.

Jak ładować Teslę?

Do ładowania samochodów Tesli służy złącze Typ 2, zwane również Combo 2 czy CCS. Za jego sprawą istnieje do układu elektrycznego w aucie ze stacji przekazywany jest prąd stały. A to pozwala na drastyczne zwiększenie mocy. Ładowanie Tesli np. przy użyciu dedykowanego Superchargera oznacza, że uzupełnianie zapasów prądy odbywa się z mocą dochodzącą do 250 kW. A to jeden z szybszych systemów dostępnych obecnie na rynku. Nie każdy ma jednak dostęp do Superchargera lub nie każdy musi z niego korzystać. Jakie są alternatywy? I ile trwa ładowanie Tesli? Oto dostępne warianty.

Ile trwa ładowanie Tesli z gniazdka?

Obecnie sprzedawane Tesle Model S są wyposażane przede wszystkim w akumulator o pojemności 100 kWh. W sytuacji, w której jest on wyładowany do zera, a do tego kierowca postanowili uzupełnić w nim zapasy prądu przy pomocy standardowego gniazdka, potrwa to – uwaga! – nieco ponad 27 godzin. Czas ładowania można zdecydowanie skrócić w przypadku, w którym właściciel Tesli zamontuje w swoim garażu złącze jednofazowe 32 A. W takim przypadku moc ładowania wzrośnie z 3,7 do 7 kW. W ten sposób czas ładowania spadnie do 14 godzin i 20 minut.

Ile trwa ładowanie Tesli z wallboxa?

Kierowcy samochodów elektrycznych wyposażają swoje garaże na ogół w instalację trójfazową. Ta pozwala na ładowanie auta z mocą wynoszącą 22 kW. Ile kosztuje wallbox? Kierowca musi pokryć koszt rozprowadzenia instalacji i zakupu samego urządzenia. Ceny startują już od 3 tys. zł. Wallbox ma jednak sporą zaletę. Pozwala na sterowania parametrami ładowania, w tym np. czasem. Ile trwa ładowanie Tesli z wallboxa? Czas spada zdecydowanie. Po 4 godz. i 30 minutach bateria powinna pokazać 100 proc. naładowania.

Ile trwa ładowanie Tesli z ładowarki 50 kW?

Dziś nawet w Polsce nietrudno jest znaleźć stację ładowania tzw. szybką. W wersji podstawowej pozwala ona na uzupełnianie zapasów energii w aucie z mocą wynoszącą 50 kW. W czystej teorii czas podłączenia Tesli Model S do ładowarki powinien wynosić 2 godziny. Realnie jest wyższy. W końcu po osiągnięciu 80 proc. pojemności akumulatora moc ładowania w przypadku tzw. szybkiej ładowarki spada – dla dobra baterii. Postój będzie zatem trwał jakieś 2,5 godz.

Ile trwa ładowanie Tesli z ładowarki 150 kW?

Powoli w Polsce zaczynają się pojawiać stacje szybkiego ładowania, które pozwalają na ładowanie z mocą wynoszącą nawet 150 kW. Teoretycznie zatem bateria Modelu S powinna być pełna po jakiś 40 minutach. Tu jednak również działa zasada 80 proc. Po jej osiągnięciu ładowarka zwalnia. Zatem realny czas będzie bliższy godzinie.

Ile trwa ładowanie Tesli z Superchargera?

Czemu spośród wszystkich sposobów ładowania wyróżniliśmy Superchargera? Powód jest prosty. Bo ten w odpowiedniej wersji może ładować z mocą wynoszącą nawet 250 kW. To oznacza, że akumulator Tesli będzie pełen po niespełna 30 minutach, przy czym próg 80 proc. będzie osiągnięty już po 20 minutach.