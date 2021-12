Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki to zły znak

Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki mogą wskazywać na problemy z innymi układami w aucie. Dlatego diagnostyka jest tak trudna.

Co daje filtr powietrza?

Filtr powietrza pełni niezwykle ważną rolę w silniku. Filtruje bowiem powietrze zasysane do komory spalania – powietrze, które co warto zaznaczyć, niedługo później staje się częścią mieszanki paliwowej. Czystość powietrza i stan filtra powietrza są zatem kluczowe. Szczególnie w silnikach z turbodoładowaniem. Bo warto wiedzieć, że wtedy filtrowane jest też powietrze dostające się do komory turbosprężarki.

Nieszczelny filtr powietrza: objawy to...

Może się okazać, że obudowa filtra jest nieszczelna lub np. dziurawa. W takim przypadku do układu dolotowego dostaje się tzw. lewe powietrze. I przynosi ono dwa skutki. Po pierwsze sprawia, że mieszanka paliwowa jest rozrzedzana i staje się uboga. A to skutkuje wyraźnym spadkiem mocy. Po drugie wraz z "lewym powietrzem" do układu dolotowego dostają się zanieczyszczenia, w tym np. drobinki piasku. Drobinki uderzające w łopatki turbiny szczerbią je, zmniejszając tym samym efektywność pracy doładowania.

Nieszczelny filtr powietrza: objawy mogą mylić!

Problem z nieszczelnym filtrem powietrza jest o tyle duży, że w razie spadku mocy kierowca poszukuje problemów w układzie wtryskowym czy przepływomierzu. Rzadko w pierwszej kolejności sprawdza się filtr. A długotrwałe problemy nie tylko uprzykrzają eksploatację, ale również mogą doprowadzić do kosztownej usterki turbiny. Jej regeneracja to wydatek wynoszący co najmniej 600 – 700 zł.

Ile kosztuje naprawa nieszczelnego filtra powietrza?

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy filtra powietrza, najlepiej jest ją wymienić. To na szczęście nie stanowi dużego wydatku. Ceny nowych części zaczynają się już od 90 – 100 zł. Co więcej, wymiana na ogół nie jest skomplikowana, choć może się wiązać z utrudnionym dostępem. Kierowca może ją zatem wykonać we własnym zakresie.