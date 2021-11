Zapchany filtr powietrza a turbo. Jak działa ta zależność?

Zapchany filtr powietrza a turbo, czyli dziś opowiemy o tym, jak osadnik warty kilka złotych potrafi uszkodzić osprzęt za kilka tysięcy.

Zapchany filtr powietrza a turbo: jakie pełnią role te układy?

Jaką rolę pełni turbosprężarka? Wtłacza porcję dodatkowego powietrza do komory spalania. W ten sposób silnik staje się silniejszy, ale i oszczędniejszy. Jaką rolę pełni filtr powietrza? Filtruje powietrze, które trafia najpierw do układu dolotowego, a później do turbosprężarki i komory spalania. Odcedza z niego zanieczyszczenia, które mogą być naprawdę groźne dla silnika.

Zapchany filtr powietrza: jakie są objawy?

Filtr powietrza najlepiej wymieniać raz w roku, ewentualnie co maksymalnie 20 tys. km. Interwał należy skrócić np. w sytuacji, w której auto jest eksploatowane w środowisku mocno zapylonym – wtedy szybciej się zapycha. A jak już się zapcha, w pierwszej kolejności ogranicza ilość powietrza dostarczanego do układu dolotowego. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest na ogół utrata mocy i np. dymienie w dieslu bez filtra cząstek stałych – dymienie, bo mieszanka nie jest spalana w pełni. W tym punkcie warto zaznaczyć, że nowy filtr powietrza kosztuje od kilku do kilkunastu złotych. Nie jest zatem wysokim kosztem eksploatacji.

Zapchany filtr powietrza a turbo, czyli zamiast kilku złotych kilka tysięcy złotych

Z czasem zapchany filtr powietrza może zostać uszkodzony. A to już czarny scenariusz. Bo zacznie przepuszczać do prawda więcej powietrza do układu dolotowego, ale z drugiej strony nie będzie ono filtrowane. Skutek? Pogorszy się jakość mieszanki paliwowo-powietrznej, a do tego może dojść do uszkodzenia turbosprężarki. Wirnik turbo obraca się z prędkością dochodzącą nawet do 200 tys. obr./min. Jeżeli w tak rozpędzoną łopatkę uderzy nawet niewielkie ziarenko piasku przepuszczone przez niesprawny filtr, dojdzie do jej wyszczerbienia. A to uszkodzenie, którego nie da się odwrócić.

Turbosprężarka jest naprawdę droga w naprawie!

Zapchany filtr powietrza jest w stanie skutecznie zniszczyć wirnik w turbosprężarce. Skutkiem stanie się brak mocy i hałas. W takim przypadku konieczna będzie ingerencja mechanika. Nowa turbosprężarka kosztuje od blisko 2 do 6 – 7 tys. zł. Regeneracja stanowi wydatek wynoszący od 800 do 2 tys. zł.