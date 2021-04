Silnik 1.1 FIRE - opinie

Co oznacza nazwa FIRE? Fully Integrated Robotised Engine. Ta rodzina 4-cylindrowych silników benzynowych narodziła się w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. Najpopularniejszy wariant? To zdecydowanie silnik 1.1 Fire o mocy 54 lub 55 koni mechanicznych. Jednostka ma 1108 cm3 pojemności, 8 zaworów, wielopunktowy wtrysk paliwa i pasek rozrządu. Zalety? To konstrukcja stosunkowo trwała, która może pokonać bez większego remontu nawet 300 - 400 tys. km. Poza tym ma np. bezkolizyjny rozrząd. Wady? Benzyniak ma niską kulturę pracy i stosunkowo wysoki apetyt na paliwo.

Silnik 1.1 FIRE - alternator to pierwsza słabość

Silnik 1.1 FIRE ma tak naprawdę dwie słabości. Pierwszą są pękające obudowy alternatorów. I fakt ten wynika z krótkowzroczności inżynierów. Bo prądnica nie jest osłonięta przed obryzgującą ją w czasie jazdy wodą. To z czasem doprowadza do jej usterki. Pojawienie się problemu oznacza wymianę. To raz. Dwa kierowcy też często tworzą własnoręcznie osłony, które chronią element w przyszłości.

Przegrzanie silnika 1.1 FIRE?

Na forach motoryzacyjnych można znaleźć opinie, że silnik 1.1 FIRE ma problem z uszczelką pod głowicą. Ten wynika jednak z działania innego czynnika. Elementem awaryjnym jest sterowanie wentylatora chłodnicy. Usterka sprawia, że benzyniak nie jest w wystarczającym stopniu chłodzony. A jako że na tablicy zegarów nie ma wskaźnika temperatury silnika, kierowca o rosnącej ciepłocie przekona się często dopiero po zagotowaniu jednostki napędowej.

Silnik 1.1 FIRE a LPG

Silnik 1.1 FIRE zamontowany pod maską Fiata Seicento potrafi spalić w mieście blisko 9 litrów benzyny. I zważywszy na fakt, że auto pochodzi z segmentu A, a do tego ma przeciętne osiągi, wynik należy uznać za wysoki. Na szczęście Polacy potrafią sobie z tym radzić. Sposób? Silnik 1.1 FIRE często otrzymuje instalację LPG. Problemy na gazie? Te wynikają z działania dwóch czynników. Albo braku regularnego serwisowania układu zasilania alternatywnym paliwem, albo dużych przebiegów. W takim przypadku może dojść np. do przegrzania uszczelki pod głowicą lub wypalenia gniazd zaworowych.