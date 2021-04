Silnik 1.6 16v Nissan: używany Qashqai i benzyniak. Opinie

Silnik 1.6 16v Nissan: Qashqai, Note, ale też… Renault!

Silnik 1.6 16v Nissana o oznaczeniu HR16DE zadebiutował w roku 2002 i był wynikiem pracy japońskich inżynierów. Przez pierwsze dwa lata produkcji trafiał pod maskę dziwacznego modelu Cube. Później jego horyzonty zostały zdecydowanie rozszerzone. Zaczął był montowany w modelu Note, Tiida, a w roku 2006 zadebiutował pod maską niezwykle popularnego crossovera Qashqaia. W tym ostatnim występowały dwie wersje mocy: 114 i 117 konie mechaniczne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że silnik 1.6 16v Nissana jest też znany spod maski samochodów Renault. Na mocy aliansu trafił do Francji, gdzie zmieniło się jego oznaczenie. Renault nazywa motor H4M.

Silnik HR16DE:

wersja A: 114 KM, 156 Nm

wersja B: 117 KM, 158 Nm

Silnik 1.6 16v Nissan: opinie o benzyniaku są…

Silnik HR16DE ma 1598 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów i wielopunktowy wtrysk paliwa. To wolnossąca konstrukcja, która dla poprawy osiągów zyskała system zmiennych faz rozrządu. Sam rozrząd? Ten jest napędzany za pomocą bezobsługowego łańcucha. Za co silnik 1.6 16v Nissana był chwalony? Opinie kierowców wskazują na jego wysoką kulturę pracy, a do tego bezawaryjność. Słabe strony? To zdecydowanie spalanie. Nissan Qashqai 1.6 16v potrafi spalić w cyklu miejskim przy dynamicznej jeździe nawet 10 litrów paliwa.

Silnik HR16DE a LPG?

Czy silnik HR16DE nadaje się do montażu LPG? Jak najbardziej. To wolnossąca konstrukcja z wielopunktowym wtryskiem. Baza jest zatem idealna. Zanim jednak kierowca zacznie liczyć oszczędności płynące z instalacji gazu, powinien zdać sobie sprawę z jednego faktu. Silnik 1.6 16v Nissana ma mechaniczną regulację luzu zaworowego. I ta powinna być świętością szczególnie przy LPG. W przeciwnym razie może dojść do przedwczesnego wypalenia gniazd zaworowych.

Silnik HR16DE, H4M w Renault E-Tech

Na koniec drobna ciekawostka. Silnik 1.6 16v Nissana jest konstrukcją na tyle sprawdzoną, że jego produkcja odbywa się do... dziś! Bo choć motor od drugiej generacji nie jest montowany pod maską Qashqaia, stał się częścią hybryd Renault. Wersja korzystająca z cyklu Atkinsona jest wykorzystywana do budowy układów napędowych Renault E-Tech.