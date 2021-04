Fiesta 1.4 TDCI ciężko odpala? Co to oznacza?

Diesel 1.4 TDCI: dobry czy zły?

Diesel 1.4 TDCI to udana jednostka znana z konstrukcji takich Fordów jak Fiesta czy Fusion. Motor ma wysoką kulturę pracy, jest oszczędny, a do tego trwały. Wady? Ma tylko 68 koni mechanicznych mocy. Nie gwarantuje zatem dobrych osiągów nawet w aucie miejskim. Co ciekawe, diesel 1.4 TDCI nie jest autorską konstrukcją Forda. To silnik, który powstał w wyniku współpracy z inżynierami PSA.

Ford Fiesta 1.4 TDCI problem z odpalaniem

Na forach internetowych nie brakuje wpisów, w których właściciele Forda Fiesty 1.4 TDCI skarżą się na problem z odpalaniem. Te na szczęście pojawiają się głównie w modelach eksploatowanych od co najmniej dekady lub posiadających znaczny przebieg na liczniku. Jak ustalić czemu Fiesta 1.4 TDCI ciężko odpala? Najlepiej udać się do fachowego mechanika, który przeprowadzi kompleksową diagnostykę. Kierowca we własnym zakresie będzie musiał bowiem iść metodą prób i błędów - usterka może wynikać z działania co najmniej kilku czynników.

Fiesta 1.4 TDCI ciężko odpala? Możliwe powody to:

uszkodzony czujnik położenia wału korbowego,

zapowietrzenie układu wtryskowego,

postępujące zużycie układu wtryskowego,

uszkodzenie układu wtryskowego,

uszkodzenie świec żarowych,

uszkodzony wałek rozrządu.

Fiesta 1.4 TDCI ciężko odpala? Ile będzie kosztować naprawa?

Tak naprawdę najbardziej kosztowne w usunięciu okażą się niesprawności wtryskiwaczy - Ford stosował w dieslu 1.4 TDCI układ common rail. Regeneracja jednego urządzenia może kosztować co najmniej 300 - 400 złotych. Na kilkaset złotych wyceniona zostanie też wymiana wałka rozrządu - szczególnie że wraz z nią wymienić należy też pasek rozrządu. Nowy czujnik położenia wału korbowego kosztuje jakieś 80 złotych (markowy zamiennik), podczas gdy ceny świec żarowych zaczynają się już od kilku złotych za sztukę.