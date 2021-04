Diesel 1.6 i-DTEC: problemy, usterki, opinie

Diesel 1.6 i-DTEC: technologia i opis

Honda przez lata była biernym obserwatorem rynku silników wysokoprężnych. To zmieniło się wraz z wprowadzeniem do oferty jednostki 2.2 i-DTEC. Kolejnym krokiem stała się prezentacja w roku 2013 motor 1.6 i-DTEC. Co można o nim powiedzieć? Ma 1598 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk typu common rail, turbosprężarkę ze zmienną geometrią łopatek i filtr cząstek stałych DPF. Japoński diesel oferuje 120 koni mechanicznych oraz 300 Nm momentu obrotowego.

Diesel 1.6 i-DTEC - oznaczenia:

N16A1 - Honda Civic,

N16A2 - Honda C-V,

N16A3 - Honda HR-V,

N16A4 - Honda CR-V.

Diesel 1.6 i-DTEC: problemy i usterki

Czemu Japończycy postanowili ograniczyć pojemność silnika? Chodziło o obniżenie jego apetytu na olej napędowy. I to w dużej mierze się udało. A dodatkowo poprawiła się kultura pracy diesla, a jednocześnie Honda zachowała wysoki wskaźnik bezawaryjności. Bo motor 1.6 i-DTEC ma tak właściwie tylko jeden słaby punkt. I tym jest słaby dostęp do części zamiennych (głównie oryginały) oraz wysokie ich ceny. Czy diesel 1.6 i-DTEC ma jakieś problemy? Jeżeli auto jeździ głównie w cyklu miejskim, może się zatkać filtr cząstek stałych współpracujący z silnikiem.

Diesel 1.6 i-DTEC - eksploatacja:

bezobsługowy łańcuch rozrządu,

wymiana oleju - co rok lub 20 tys. km.