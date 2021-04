Zatarcie silnika: z czego wynika?

Elementy silnika w czasie pracy są poddawane przeciążeniom. Metalowe części trą o siebie, w wyniku czego wytwarza się temperatura. Taka charakterystyka pracy nałożyła na inżynierów dwa wymogi. Po pierwsze konieczny jest układ smarowania - redukuje tarcie i odprowadza temperaturę. Po drugie jednostka nie może się być bez układu chłodzenia. Jeżeli któryś z tych elementów zawiedzie (ze szczególnym naciskiem na układ smarowania), w prostej drodze prowadzi to kierowcę do zatarcia silnika i konieczności przeprowadzenia kosztownego, generalnego remontu.

Zatarcie silnika: problem z pompą olejową

Czemu ustaje smarowanie i powstaje efekt zatarcia silnika? Powodów może być kilka. Na początek warto przyjrzeć się układowi smarowania. Idealny przykład stanowi diesel 2.0 TDI posiadający pompowtryskiwacze. W jego przypadku układ krążenia oleju przestaje pracować z uwagi na usterkę pompy oleju. Jej praca nie jest możliwa albo z powodu wytarcia się krzywki, albo łańcucha napędzającego ją. To prowadzi do nagłego zaniku ciśnienia oleju. Pojawienie się kontrolki informującej o usterce na tablicy zegarów zazwyczaj jest symptomem zbyt późnym. Chwilę później dochodzi bowiem do zatarcia silnika.

reklama reklama



Zatarcie silnika: uwaga na stan oleju!

Zatarcie silnika z winy układu olejowego może powodować też np. zatkany smok pompy czy nawet zatarta turbosprężarka. Zatarcie silnika nie zawsze wynika jednak z usterki. Bardzo często jest też powodowane przez błędy popełnione przez kierowcę. Przykład? Tych nie brakuje! Eksploatacja jednostki napędowej bez długotrwałej wymiany środka smarnego sprawia, że olej traci właściwości i nie może prawidłowo chronić tłoków, pierścieni, wałów i turbosprężarki. Awaria jest zatem kwestią czasu. To samo dotyczy ewentualnych wycieków. Jeżeli te w porę nie zostaną wykryte i usunięte, prowadzą do drastycznego spadku ilości środka smarnego w silniku i mogą skutkować jego zatarciem.

Zatarcie silnika: masz diesla z DPF?

Czemu olej traci swoje właściwości? Nie zawsze winny jest brak regularnej wymiany. Szczególnie w nowoczesnych dieslach problem wynika z obecności suchego filtra cząstek stałych. Osadnik wymaga regularnego wypalenia, a do tego zwiększa dawkę paliwa dostarczaną do silnika. Jeżeli jednak auto akurat stoi w korku lub porusza się w ruchu miejskim, mieszanka nie zostanie spalona. Nadmiarowa dawka oleju napędowego w takim przypadku przedostaje się do oleju silnikowego, rozrzedza go i zmienia jego właściwości.

Zatarcie silnika - objawy:

głośna praca jednostki napędowej - np. terkotane, stukanie,

spadek osiągów silnika,

rosnąca temperatura silnika,

zwiększone zadymienie gazów wydechowych,

pojawienie się kontrolki informującej o usterce układu olejowego,

unieruchomienie silnika.

Zatarcie silnika - koszty naprawy:

Zatarcie silnika (czy całkowite, czy częściowe) oznacza dla kierowcy przede wszystkim poważne koszty! Generalny remont jednostki napędowej może oznaczać wydatek sięgający nawet kilkunastu tysięcy złotych. Nie ma się zatem co dziwić, że w przypadku zatarcia, mechanicy raczej polecają wymianę motoru na używany.

Jak uniknąć zatarcia silnika?