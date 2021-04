Zatarcie skrzyni biegów: z czego wynika?

Omawiając kwestię awarii skrzyni biegów kierowcy przede wszystkim poruszają temat zużycia sprzęgła i koła dwumasowego. To jednak nie jedyne przypadki usterek. Bo czasami zdarza się, że w przekładni brakuje oleju, ewentualnie środek smarny traci swoje właściwości. A przez to możliwe staje się nawet zatarcie skrzyni biegów. Jaki jest mechanizm powstawania usterki? Producenci przyzwyczaili kierowców do tego, że oleju w skrzyni biegów manualnej nie wymienia się. To jednak nie do końca prawda. Środek tak jak ten zastosowany w silniku choć wolniej, ale zużywa się.

Zatarcie skrzyni biegów: czy w skrzyni nie ma wycieków?

Zużywanie się oleju to dopiero pierwszy z problemów. Drugi dotyczy też ewentualnych wycieków. Jak je kontrolować? Podczas wizyty u mechanika warto dokładniej obejrzeć przekładnię. To raz. Dwa należy też sprawdzać poziom środka smarnego - mechanicy zalecają wykonanie procedury maksymalnie co 60 tysięcy kilometrów. Na czym polega zatarcie skrzyni biegów? W dużej mierze wynika z uszkodzenia kół zębatych lub uszkodzenia łożysk. Naruszone koła zębate powodują duży hałas w czasie jazdy. Awaria łożysk powoduje generowanie dużej temperatury. W skrajnym przypadku może prowadzić nawet do pęknięcia łożyska i trwałego uszkodzenia mechanizmu.

reklama reklama



Objawy uszkodzenia skrzyni biegów:

pojawienie się zgrzytania podczas zmiany biegów,

problem z wrzuceniem biegu pierwszego lub wstecznego,

pojawienie się wibracji z okolicy skrzyni biegów w czasie jazdy,

pojawienie się wycia w okolicy skrzyni biegów w czasie jazdy,

ruchy lewarka zmiany biegów w czasie przyspieszania lub zwalniania.

Jak używać skrzyni biegów, aby uniknąć jej awarii?