1.4 CRDi: opinie o dieslu Kii i Hyundaia

Diesel 1.4 CRDi: budowa i technika

Silnik 1.4 CRDi o oznaczeniu D4FC należy do rodziny U, którą Kia i Hyundai zaprezentowały w roku 2004. Motor ma 1396 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów oraz zazwyczaj 90 koni mechanicznych mocy i 220 Nm momentu obrotowego. Wtrysk? Ten jest realizowany bezpośrednio za pomocą układu common rail. Diesel 1.4 CRDi posiada rozrząd napędzany bezobsługowym łańcuchem, korzysta ze sprzęgła bez koła dwumasowego, ma jednak standardowo montowany filtr cząstek stałych typu suchego.

1.4 CRDi: opinie użytkowników

Silnik 1.4 CRDi jest ceniony przez użytkowników głównie z uwagi na wyniki spalania. W cyklu mieszanym motor jest w stanie ograniczyć apetyt do zaledwie 4,5 litra oleju napędowego. Poza tym charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Niestety w tym samym czasie gwarantuje kierowcy ograniczone osiągi. Model i30 drugiej generacji napędzany dieslem 1.4 CRDi przyspiesza do pierwszej setki w jakieś 13,5 sekundy.

reklama reklama



Diesel 1.4 CRDi: usterki

Diesel 1.4 CRDi nie jest motorem awaryjnym. Bez kosztowniejszych napraw potrafi pokonać nawet 300 - 350 tysięcy kilometrów. Mimo wszystko są pewne aspekty eksploatacyjne, na które kierowca powinien uważać. Po pierwsze kluczowa jest jakość paliwa. W przeciwnym razie może dojść do zapchania precyzyjnej aparatury wtryskowej. Po drugie znaczenie ma filtr cząstek stałych. Osadnik potrafi dopalać się nawet co kilkaset kilometrów. A do tego może się zapchać po kilku latach jazdy głównie w mieście - warto od czasu do czasu zwiększyć obciążenie diesla w trasie żeby wypalić zgromadzoną w DPF-ie sadzę.

Diesel 1.4 CRDi: eksploatacja