Downsizing: wady i zalety niskiej pojemności silnika

Downsizing: co to jest?

Czym jest downsizing? To nic innego jak redukowanie pojemności silników i redukowanie ilości cylindrów. Cel takiego działania jest prosty. Chodzi o stworzenie jednostek napędowych, które staną się bardziej oszczędne, a co za tym idzie łatwiej im będzie spełnić coraz bardziej restrykcyjne wymogi emisyjne. Jak jednak sprawić, że proces będzie się odbywać bez straty dla możliwości auta i mocy? Producenci mają sposoby. Uzupełniają jednostki napędowe doładowaniem czy bezpośrednim wtryskiem. Skutek? Dziś benzyniaki posiadają równie zaawansowaną aparaturę co nowoczesne diesle.

Zalety downsizingu:

redukcja zapotrzebowania na paliwo silników, motory stały się o jakieś 2 - 3 litry oszczędniejsze,

emisja mniejszej ilości zanieczyszczeń z układu wydechowego, silniki spełniają bardziej restrykcyjne wymogi emisyjne,

redukcja obciążenia auta, mniejszy silnik mniej waży,

zwiększenie przestrzeni w kabinie, mniejszy silnik zajmuje mniej miejsca w kubaturze auta,

mniejsze obciążenia związane z serwisowaniem, mniejszy silnik mieści np. mniejszą ilość oleju,

mniejsze obciążenia związane z wykupem polisy OC, mniejsza pojemność oznacza niższą stawkę.



Wady downsizingu:

działają na nie wyższe temperatury, ciśnienia i obciążenia, to może mieć wpływ na trwałość tych silników,

bardziej skomplikowany osprzęt generuje wyższe koszty ewentualnych napraw,

w przypadku silników 3-cylindrowych dochodzi ograniczony komfort akustyczny pracy,

mniejsze silniki są oszczędniejsze, ale przy spokojnej jeździe.

Przykłady silników downsizingowanych:

Przykładów silników downsizingowanych tak naprawdę dziś nie brakuje. Kierowca może otworzyć ofertę praktycznie dowolnej marki i znajdzie w niej motor o niskiej pojemności oraz dużej mocy.

