Downsizing a spalanie: czy eko-silniki są oszczędniejsze?

Downsizing: co to jest?

Czym jest downsizing? To nic innego jak redukowanie pojemności silników przy jednoczesnym zwiększaniu ich mocy. Jaki jest cel downsizingu? Producenci poszli tym tropem z oczywistego powodu - normy emisji spalin zmusiły firmy do budowy oszczędniejszych jednostek. A mniejsza pojemność w naturalny sposób powinna przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na paliwo. Skutek? Dziś 3-cylindrowy doładowany silnik 1.0 EcoBoost potrafi osiągnąć 140 koni mechanicznych. Dwie dekady temu taką samą moc miały jednostki o pojemności dwukrotnie wyższej.

Downsizing: co oznacza w praktyce?

Downsizingowane silniki otrzymują zmniejszoną pojemność, ale i zazwyczaj doładowanie czy bezpośredni wtrysk paliwa. W efekcie zaczynają pracować trochę jak diesle. Mają nisko ustawiony moment obrotowy, który daje im dobre osiągi zaraz po starcie. Wcześniej wspomniany silnik 1.0 EcoBoost rozpędza Focusa trzeciej generacji do pierwszej setki w 10,4 sekundy. Jednocześnie producent deklaruje spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 4,9 litra.

Downsizing a spalanie: czy rzeczywiście ma wpływ?

A więc czy downsizing rzeczywiście oznacza niskie spalanie? Opinie kierowców są raczej jednoznaczne. Deklaracje producentów sprzed dekady można zatem spokojnie schować między bajki. Mówienie o tym, że kompakt w cyklu mieszanym spali niespełna 5 litrów benzyny nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Wynik osiągany w realnych warunkach będzie przeciętnie o jakieś 2 do 3 litrów wyższy.

Wady downsizingu:

Kwestia zakrzywionych wyników spalania nie wyczerpuje wszystkich wad downsizingu. Bo silniki o wyższej mocy i niższej pojemności są w naturalny sposób bardziej wysilone. Co więcej, motory są też odchudzane i naszpikowane nowoczesną technologią. A to musi przełożyć się na ich niższą trwałość oraz wyższe koszty naprawy. Przykład? Tych nie brakuje. Łańcuch rozrządu w silnikach 1.4 TSI z początku produkcji nie wytrzymuje dłużej niż pasek, a silniki 1.0 EcoBoost z początku produkcji mają to do siebie, że lubią się przegrzewać (może w nich nawet dojść do stopienia się bloku!).