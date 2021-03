Wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna. Co to oznacza?

Wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna. Czy auto może się zapalić?

Na forach internetowych nie brakuje opisów, w których kierowcy po zatankowaniu do pełna zauważają wyraźny wyciek paliwa. Czasami wyciek ujawnia się dopiero po zaparkowaniu auta w garażu, a czasami pokazuje się już na stacji benzynowej. W przypadku diesla i oleju napędowego problem nie jest poważny. Paliwo zanieczyści powierzchnię, ale nie spowoduje zapłonu. Inaczej sprawy mają się w przypadku benzyny - jej opary mogą się zapalić. Jaka usterka powoduje wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna? Sprawdzimy to w dalszej części tekstu.

Wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna. Jak sprawdzić zbiornik?

Jak sprawdzić z czego wynikają wycieki paliwa po zatankowaniu do pełna? Najlepiej zajrzeć pod auto - na podnośniku lub z kanału. W takim przypadku kierowca lub mechanik powinni poszukiwać mechanicznych uszkodzeń baku lub śladów korozji, ewentualnie sprawdzić skąd konkretnie pochodzi wyciek paliwa. Jeżeli wyciek jest trudny do zidentyfikowania, konieczny może być demontaż zbiornika. Zanim mechanik wymontuje bak z pojazdu, kierowca powinien jednak wyjeździć zebrane w nim paliwo - ewentualnie to należy spuścić.

Wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna: jak znaleźć usterkę?

Z czego wynika wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna? Najczęściej jest powodowany przez trzy usterki. Mowa o nieszczelnym oringu uszczelniającym, pękniętym pierścieniu mocującym wkład pływaka lub nieszczelnym przewodzie odpowietrzającym. W takim przypadku paliwo będzie wydobywać się z baku po zatankowaniu do pełna, a problem ustanie, gdy spadnie poziom benzyny lub oleju napędowego. Jeżeli wycieki pojawiają się bez względu na poziom paliwa, oznacza to zazwyczaj uszkodzenie mechaniczne lub korozję.

Wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna: czasami nie usterka, a niedopatrzenie

Czasami wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna nie musi wynikać z uszkodzenia, a... zaniedbania pracowników fabryki. Znane są przypadki np. w wysokoprężnych Golfach, w których wyciek paliwa po zatankowaniu do pełna jest powodowany przez nieprawidłowo dokręcony górny dekiel zbiornika. Paliwo podczas jazdy wydostaje się z baku i delikatnie spływa po jego ściankach. W takim przypadku plama paliwa pojawia się pod autem po dłuższym postoju. Jak usunąć problem? Aby wycieki paliwa po zatankowaniu do pełna ustały, należy zdjąć siedzisko kanapy, dostać się do zbiornika i dokręcić jego dekielek.