Trzymanie sprzęgła na światłach: czy to błąd?

Sprzęgło: jego środowiskiem nie jest... miasto!

Duże natężenie ruchu sprawia, że jazda w mieście może być sporym wyzwaniem. Powód? Każdy gdzieś się spieszy, każdy chce jak najszybciej dotrzeć do celu i wreszcie nikt nie chce być uznany za zawalidrogę. W codziennych warunkach oznacza to chociażby trzymanie sprzęgła na światłach. W ten sposób przez cały cykl czerwonego sygnału kierowca ma zapięty bieg i jest gotowy do ruszenia zaraz po tym, jak na sygnalizatorze pojawi się światło pomarańczowe. I choć zjawisko jest niezwykle popularne, warto zastanowić się nad tym czy jest korzystne dla sprzęgła, skrzyni biegów i silnika. Opowiemy o tym w dalszej części tekstu.

Trzymanie sprzęgła na światłach. Dobre czy złe?

Generalna zasada jest taka, że z mechanicznego punktu widzenia najlepiej używać sprzęgła jak najmniej. Powód? Długotrwałe trzymanie sprzęgła na światłach prowadzi do przyspieszonego zużycia takich elementów jak łożysko wyciskowe, docisk sprzęgła czy tarcza sprzęgła. Wynika to z działania podwyższonego ciśnienia. Oczywiście nie jest to najbardziej zabójcze zachowanie z punktu widzenia sprzęgła. Mimo wszystko ma znaczenie szczególnie w przypadku pojazdów, które 90 proc. eksploatacji spędzają w ruchu miejskim i często poruszają się w warunkach zakorkowanych ulic.

Trzymanie sprzęgła na światłach, a są też inne błędy

Trzymanie sprzęgła na światłach bez wątpienia jest błędem. Na szczęście są przewinienia, które w dużo większym stopniu przyczyniają się do przyspieszonego zużycia elementów układu rozłączającego silnik ze skrzynią biegów. Przykład? Najgorszym zachowaniem zdecydowanie jest jazda na półsprzęgle z jednocześnie mocno wciśniętym pedałem gazu, ewentualnie dodanie gazu i szybkie puszczenie sprzęgła. To błędy, które szczególnie w aucie używanym szybko zaczną powodować szarpanie w czasie ruszania czy problem z wbiciem pierwszego lub wstecznego biegu.

W razie wykrycia objawów zużycia sprzęgła, kierowca powinien udać się do mechanika w celu diagnozy i naprawy. Powód? Zużyte sprzęgło z czasem odmówi posłuszeństwa - zacznie się ślizgać lub uniemożliwi zmianę przełożenia. Poza tym może się też odbić na stanie skrzyni biegów.

Ile kosztuje wymiana sprzęgła?

Trzymanie sprzęgła na światłach i inne przewinienia mogą oznaczać przyspieszoną usterkę układu rozłączającego silnik i układ przeniesienia napędu. Jak duże są koszty naprawy? To zależy od stopnia skomplikowania układu. Proste sprzęgło w wolnossącym silniku benzynowym potrafi kosztować jakieś 500 złotych. Zaawansowane posiadające koło dwumasowe może zostać wycenione na 2,5 - 3,5 tys. złotych. A do kwoty tej doliczyć trzeba jeszcze robociznę mechanika - to minimum 500 złotych.

Jak używać sprzęgła?

Jak używać sprzęgła? Najlepiej jak najrzadziej! Można je wcisnąć podczas rozruchu silnika oraz podczas zmiany biegu. Nie należy wciskać sprzęgła na postoju czy w czasie toczenia się pojazdu przed światłami oraz jazdy na luzie. Warto też opanować np. zasadę hamowania silnikiem oraz unikać dynamicznych startów spod świateł.