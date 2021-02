Wymiana filtra powietrza: Toyota Yaris I - jak to zrobić?

Wymiana filtra powietrza: Toyota Yaris 1 - co ile?

Wymiana filtra powietrza w Toyocie Yaris 1 powinna się odbywać średnio co 15 - 20 tysięcy kilometrów. Osadnik odpowiada za jakość powietrza dostarczanego do komory spalania, warto zatem pamiętać o interwale i dla ułatwienia połączyć go np. z wymianą oleju w silniku.

Ile kosztuje wymiana filtra powietrza w Toyocie Yaris 1?

Wymiana filtra powietrza w Toyocie Yaris 1 jest tania. Sam osadnik potrafi kosztować już niecałe 10 złotych! Lepszej jakości zamienniki stanowią wydatek na poziomie 25 - 30 złotych. Wymiana jest stosunkowo prosta. Kierowca może zatem wykonać ją we własnym zakresie. Jeżeli mimo wszystko postanowi skorzystać z pomocy mechanika, ten policzy za robociznę jakieś 20 do 50 złotych.

Gdzie jest filtr powietrza w Toyocie Yaris 1?

Filtr powietrza w Toyocie Yaris 1 jest umieszczony pod maską - po prawej stronie jednostki napędowej w dedykowanej obudowie. Widać ją zaraz po otwarciu komory silnika.

Wymiana filtra powietrza: Toyota Yaris 1 - opis krok po kroku: