Filtr powietrza Golf 5: jak go wymienić samemu?

Filtr powietrza Golf 5: co ile wymiana?

Filtr powietrza pełni nieocenioną rolę. To on blokuje dostęp zanieczyszczeń i sprawia, że powietrze dostające się do komory spalania silnika nie zagraża trwałości motoru. Mechanicy zalecają wymianę filtra powietrza średnio co 15 - 30 tysięcy kilometrów. Można ją połączyć np. z wymianą oleju w silniku.

Groźne dla silnika są chociażby drobinki piasku z powietrza. Te mogą doprowadzić np. do uszkodzenia turbosprężarki.

Filtr powietrza Golf 5: ile kosztuje?

Filtr powietrza do Golfa 5 nie jest drogi. Ceny zamiennych osadników startują już od 18 - 20 złotych. Wymianę kierowca może wykonać we własnym zakresie. Jeżeli ją zleci warsztatowi, cena robocizny nie powinna przekroczyć 20 - 50 złotych.

Filtr powietrza Golf 5: gdzie się znajduje?

Filtr powietrza w Golfie 5 ukrywa się pod maską - jego obudowa została zintegrowana z osłoną silnika.

Wymiana filtra powietrza: Golf 5 - opis krok po kroku: