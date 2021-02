Jak prawidłowo odpalać diesla? Sprawdź nasze wskazówki!

Samochód nie chce odpalić? Diesel i jego zimowe problemy!

Silniki wysokoprężne mają wysoki moment obrotowy, niskie spalanie i dobre osiągi. Warto jednak pamiętać o tym, że one kochają... przebiegi. Jazda dieslem po mieście lub na krótkich dystansach bez np. garażowania w nocy, prędzej czy później zakończy się problemami z rozruchem. Jak jeździć dieslem bez problemów? Warto stosować się do prostej zasady: jeździsz przez 90 proc. czasu w mieście, kup auto z silnikiem benzynowym. Ewentualnie dowiedz się jak "przegonić diesla" od czasu do czasu i jak prawidłowo go serwisować.

Jak prawidłowo odpalać diesla?

Zdecydowanie najlepiej, aby odpalanie samochodu odbywało się samoczynnie - bez konieczności stosowania pomocy z zewnątrz. Czemu? Akumulatory rozruchowe czy odpalanie na kable to czynniki, które osłabiają baterię zamontowaną w pojeździe. A słaby zasobnik energii oznacza zimą - szczególnie w przypadku parkowania pod chmurką - że o poranku samochód nie chce odpalić. Diesel jest delikatny i nie lubi mrozów!





Jak odpalić samochód na kable?

Odpalanie na kable to popularny widok na polskich osiedlach podczas pierwszego uderzenia mrozów. Samochód z wyładowanym akumulatorem podłącza się do auta ze sprawnym akumulatorem. W takim przypadku drugi z pojazdów staje się dawcą prądu. Jak odpalić auto na kable? Przewody należy odpowiednio podłączyć - plus do plusa, minus do minusa. Po drugie silnik w aucie dawcy powinien być uruchomiony - tak żeby strata energii została uzupełniona przez alternator.

Jak odpalić samochód na kable? Gdy nie ma ani kabli, ani potencjalnego dawcy prądy, kierowca może zadzwonić po taksówkę. Taksówkarze często mają tzw. akumulatory rozruchowe.

Odpalanie samochodu: w dieslu bez metody na pych!

Kierowca starszej daty zapytany o to, jak odpalić auto zimą, z pewnością powie że na pych. To jednak jeden z poważniejszych błędów gdy samochód nie chce odpalić. Diesel nie toleruje tej metody. Powód? Podczas rozruchu może dojść do zerwania lub przestawienia rozrządu. Skutkiem będzie zatem warta nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych naprawa.

Jazda dieslem po mieście, czyli złote zasady

Jazda dieslem po mieście wymaga większej dbałości ze strony kierowcy. Czemu? Silnik wysokoprężny pobiera dużą dawkę prądu do rozruchu. Ilość jest na tyle znacząca, że często alternator nie jest w stanie jej uzupełnić. Niedobór energii jest mało groźny latem. Zimą uwidoczni się już podczas pierwszego mrozu. Bezproblemowe odpalanie samochodu zimą wymaga zatem, aby prowadzący naładował akumulator przed sezonem. Na tym jednak nie koniec. Jak jeździć dieslem w sezonie chłodnym? Właściciel musi zadbać o jakość tankowanego oleju napędowego i sprawdzić stan świec żarowych.

Jazda dieslem po mieście sprawia, że auto od czasu do czasu warto wziąć na dłuższy "spacerek". Co to znaczy? Jak przegonić diesla? Czasami wystarczy już kilkunastominutowa przejażdżka obwodnicą miasta z większą prędkością.

Jak jeździć dieslem common rail? W jego przypadku szczególnie ważna jest dbałość o jakość paliwa. Bo nawet jeżeli olej napędowy nie zamarznie w układzie paliwowym, to może np. uszkodzić drogie w wymianie wtryskiwacze.