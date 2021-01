Diesel 3.0 HDI: awarie i opinie o francuskim silniku

3.0 HDi - opis technologiczny:

Diesel z serii DT20 to prawdziwy majstersztyk. Ma 3 litry pojemności, konstrukcję typu V6, zestaw dwóch turbin oraz wtrysk typu common rail. Rozrząd w 3.0 HDI? Ten jest realizowany za pomocą paska. Jeżeli chodzi o filtr cząstek stałych, stosowany jest osadnik FAP typu mokrego. Interwał jego wymiany to 260 tys. km. Francuski diesel ma rozsądne wyniki spalania i wysoką moc. Oferuje od 204 do nawet 250 koni mechanicznych. W przypadku Jaguarów i Land Roverów ma oznaczenia TDV6 lub SDV6.

3.0 HDI: opinie i awaryjność

Diesel 3.0 HDI cieszy się dość dobrą opinią kierowców. Pod jednym jednak warunkiem. Jakim? Że prowadzący nabył zadbany i regularnie serwisowany model. Naprawa zaniedbanego diesla będzie kosztować krocie. A w dużej mierze decyduje o tym stopień skomplikowana konstrukcji. Sama wymiana sześciu wtryskiwaczy piezoelektrycznym Siemensa to wydatek na poziomie co najmniej 10 tysięcy złotych! A ze skomplikowanego osprzętu, który może wymagać uwagi warto wskazać filtr cząstek stałych, elektronicznie sterowany zawór EGR, podwójną turbosprężarkę czy pompę wysokiego ciśnienia.