Silnik 1.0 VTi: awarie francusko-japońskiego benzyniaka

1.0 VTi: PSA czy Toyota go skonstruowała?

W roku 2005 świat ujrzały trojaczki z Kolina. Mowa o Citroenie C1, Peugeocie 107 i Toyocie Aygo. Podział prac? Francuzi z PSA skupili się na koncepcji nadwozia. Japończycy dostarczyli jednostkę napędową. Pod maskę aut trafił benzyniak 1.0 12v ze świetnie znanej serii 1KR. Motor oferował 68 koni mechanicznych i w tej konfiguracji był produkowany aż do roku 2014.

1.0 VTi 68 KM - opis technologiczny

Silnik 1.0 VTi ma litr pojemności, 3 cylindry, 12 zaworów i wtrysk paliwa wielopunktowy. Motor był stosowany nie tylko w trojaczkach z Kolina, ale również Toyocie Yaris. Jego główna zaleta? Symboliczne spalanie. W cyklu miejskim benzyniak potrafił się zadowolić mniej niż 6 litrami paliwa. W trasie wynik dało się obniżyć do niego ponad 4 litrów.





1.0 VTi: rozrząd

Japończycy stawiają na solidne rozwiązania. Właśnie dlatego do napędzania rozrządu w silniku 1.0 VVT-i wybrali łańcuch. Co niezwykle ważne, łańcuch ten jest rzeczywiście bezobsługowy. Należy go wymienić dopiero wtedy, gdy zaczyna hałasować. A o takich przypadkach raczej nie słychać.

1.0 VTi: opinie i awarie

Przyzwoita kultura pracy, a do tego rozsądne spalanie sprawiają, że silnik 1.0 VTi cieszy się dobrymi opiniami wśród kierowców. Awarie? W okolicy przebiegu na poziomie 80 tys. km dochodzi do uszkodzenia łożyska oporowego sprzęgła. Usterka często jest naprawiana jeszcze na gwarancji. Poza tym znane są przypadki nieszczelności pomp wody.

1.0 VTi LPG: czy to się uda?

Małolitrażowa konstrukcja idealnie nadaje się do zasilania gazem. A dzieje się tak za sprawą wtrysku wielopunktowego. Zastrzeżenia? Należy pamiętać o okresowej kontroli i regulacji luzu zaworowego oraz zastosowaniu dodatkowego systemu lubryfikacji podczas montażu instalacji LPG w silniku 1.0 VTi.